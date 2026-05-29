Zemljotres magnitude 3.9 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je tačno u ponoć područje Bosne i Hercegovine, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Prema prvim informacijama, epicentar zemljotresa lociran je na oko 9 kilometara od Bileće.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, međutim građani prijavljuju da su osetili zemljotres, te da se treslo sve do Hrvatske i Crne Gore.