Zadatak deluje lako - među gomilom fotografija mačaka treba pronaći psa.
Međutim, upravo tu počinje prava konfuzija.
„Pas na tajnoj misiji“
Vizuelni izazov objavio je korisnik @SpreadScary8167, a fotografija je za kratko vreme postala viralna.
Na slici se nalazi velika mreža prepuna mačjih glava i koordinata, dok autor tvrdi da se među njima krije „čovekov najbolji prijatelj na tajnoj misiji“.
Hiljade ljudi odmah su krenule u potragu.
Ljudi gledali u ekran minutima bez uspeha
Mnogi korisnici priznali su da su dugo zurili u ekran pokušavajući da pronađu psa među mačkama.
U komentarima su se nizale poruke poput:
- „Ovo me izludelo“
- „Gledam već deset minuta“
- „Nema šanse da je ovde pas“
Rešenje je zapravo skrivena fora
Ispostavilo se da ključ mozgalice nije u vidu — već u igri reči.
Pas se nalazi na koordinati „K9“.
Na engleskom jeziku „K9“ zvuči isto kao canine, odnosno „pas“, a upravo se ta oznaka koristi i za policijske pse širom sveta.
Internet oduševljen dosetkom
Kada su ljudi shvatili u čemu je trik, komentari su eksplodirali.
- „Naravno, K9… trebalo je odmah da skontam“
- „Genijalna fora“
- „Ovo je zapravo veoma pametno“
Mnogi su priznali da ih je mozgalica potpuno prevarila jer su sve vreme očekivali stvarnu sliku psa među mačkama.
Jednostavno, a genijalno
Upravo zbog tog neočekivanog obrta ova mozgalica postala je jedan od najdeljenijih internet izazova poslednjih dana.
I dok su jedni oduševljeni kreativnošću autora, drugi tvrde da ih je „namerno navukao“.
Komentari (0)