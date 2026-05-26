Zadatak deluje lako - među gomilom fotografija mačaka treba pronaći psa.

Međutim, upravo tu počinje prava konfuzija.

„Pas na tajnoj misiji“

Vizuelni izazov objavio je korisnik @SpreadScary8167, a fotografija je za kratko vreme postala viralna.

Na slici se nalazi velika mreža prepuna mačjih glava i koordinata, dok autor tvrdi da se među njima krije „čovekov najbolji prijatelj na tajnoj misiji“.

Hiljade ljudi odmah su krenule u potragu.

Ljudi gledali u ekran minutima bez uspeha

Mnogi korisnici priznali su da su dugo zurili u ekran pokušavajući da pronađu psa među mačkama.

U komentarima su se nizale poruke poput:

  • „Ovo me izludelo“
  • „Gledam već deset minuta“
  • „Nema šanse da je ovde pas“

Rešenje je zapravo skrivena fora

Ispostavilo se da ključ mozgalice nije u vidu — već u igri reči.

Pas se nalazi na koordinati „K9“.

Na engleskom jeziku „K9“ zvuči isto kao canine, odnosno „pas“, a upravo se ta oznaka koristi i za policijske pse širom sveta.

Internet oduševljen dosetkom

Kada su ljudi shvatili u čemu je trik, komentari su eksplodirali.

  • „Naravno, K9… trebalo je odmah da skontam“
  • „Genijalna fora“
  • „Ovo je zapravo veoma pametno“

Mnogi su priznali da ih je mozgalica potpuno prevarila jer su sve vreme očekivali stvarnu sliku psa među mačkama.

Jednostavno, a genijalno

Upravo zbog tog neočekivanog obrta ova mozgalica postala je jedan od najdeljenijih internet izazova poslednjih dana.

I dok su jedni oduševljeni kreativnošću autora, drugi tvrde da ih je „namerno navukao“.