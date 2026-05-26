Zadatak deluje lako - među gomilom fotografija mačaka treba pronaći psa.

Međutim, upravo tu počinje prava konfuzija.

„Pas na tajnoj misiji“

Vizuelni izazov objavio je korisnik @SpreadScary8167, a fotografija je za kratko vreme postala viralna.

Na slici se nalazi velika mreža prepuna mačjih glava i koordinata, dok autor tvrdi da se među njima krije „čovekov najbolji prijatelj na tajnoj misiji“.

Hiljade ljudi odmah su krenule u potragu.

Ljudi gledali u ekran minutima bez uspeha

Mnogi korisnici priznali su da su dugo zurili u ekran pokušavajući da pronađu psa među mačkama.

U komentarima su se nizale poruke poput:

„Ovo me izludelo“

„Gledam već deset minuta“

„Nema šanse da je ovde pas“

Rešenje je zapravo skrivena fora

Ispostavilo se da ključ mozgalice nije u vidu — već u igri reči.

Pas se nalazi na koordinati „K9“.

Na engleskom jeziku „K9“ zvuči isto kao canine, odnosno „pas“, a upravo se ta oznaka koristi i za policijske pse širom sveta.

Internet oduševljen dosetkom

Kada su ljudi shvatili u čemu je trik, komentari su eksplodirali.

„Naravno, K9… trebalo je odmah da skontam“

„Genijalna fora“

„Ovo je zapravo veoma pametno“

Mnogi su priznali da ih je mozgalica potpuno prevarila jer su sve vreme očekivali stvarnu sliku psa među mačkama.

Jednostavno, a genijalno

Upravo zbog tog neočekivanog obrta ova mozgalica postala je jedan od najdeljenijih internet izazova poslednjih dana.

I dok su jedni oduševljeni kreativnošću autora, drugi tvrde da ih je „namerno navukao“.