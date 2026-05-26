Pakovanje za putovanje mnogima zadaje glavobolju, naročito kada dođe red na kozmetiku i proizvode za ličnu negu. Koliko god pažljivo slagali stvari u kofer, dovoljno je da se jedna bočica otvori tokom puta i odeća može biti potpuno uništena.

Zato putnici sve češće traže jednostavna i praktična rešenja koja sprečavaju curenje šampona, balzama, losiona ili parfema tokom transporta.

Trik koji košta malo, a štiti kofer

Jedan od najjednostavnijih trikova koji je postao popularan među putnicima zahteva samo jednu stvar koju gotovo svako ima kod kuće – običan balon.

Postupak je vrlo jednostavan i ne oduzima više od nekoliko sekundi.

Potrebno je da uzmete nenaduvani balon i makazama odsečete njegov vrh. Nakon toga se otvoreni deo balona navuče preko čepa bočice sa šamponom, losionom, balzamom ili drugim tečnim proizvodom.

Na taj način balon čvrsto obuhvata poklopac i pravi dodatni zaštitni sloj koji sprečava curenje čak i ako se bočica tokom putovanja malo otvori.

Posebno koristan tokom avionskih putovanja

Ovaj trik se posebno pokazao praktičnim tokom avionskih putovanja, kada promene pritiska u kabini često dovode do curenja tečnosti u koferima.

Balon se lako prilagođava različitim veličinama bočica, pa se može koristiti za gotovo sve proizvode za negu i higijenu koje nosite sa sobom.

Zašto je ovaj trik postao popularan?

Glavni razlog njegove popularnosti je jednostavnost.

Za razliku od specijalnih putnih organizera ili zaštitnih futrola, balon je jeftin, lako dostupan i ne zahteva nikakvu posebnu pripremu.

Dodatna prednost je što balon može zadržati tečnost u sebi ako do curenja ipak dođe, čime se sprečava da sadržaj završi po odeći i ostalim stvarima u koferu.

Zbog toga mnogi putnici tvrde da im je ovaj trik postao obavezan deo pakovanja, naročito na dužim putovanjima ili kada nose više kozmetike.