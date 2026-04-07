U videu je naveo šta sve štene grize zbog toga što mu rastu zubi.

Prikazao je mnoštvo neobičnih stvari koje je pas pokušao da žvaće - od kesice čipsa do zida. U opisu videa je napisano: „Faza 'štene-ajkula' je intenzivna.“

Snimak počinje krupnim planom preslatkog šteneta, ali ubrzo nastaje haos.

U videu, vlasnik nabraja sve što je njegova „mala ajkula“, kako ga od milošte zove, pokušala da ujede. Prvo su na redu zglobovi- video prikazuje psa kako se zubima drži za nečiji zglob dok ga osoba vuče po podu. Zatim dolaze žice, koje štene pokušava da gricka dok sedi ispod stola. Lista se nastavlja napolju, gde štene sa zadovoljstvom žvaće zemlju kao da je poslastica.

U jednom trenutku, dolazi red i na zid - pas pokušava da ublaži bolne desni grickajući tvrdi cement. Meta su bile i kesica grickalica, prozorske daske i ukrasne lajsne. Osim predmeta, pas gricka i druge pse, što se može videti u sceni gde im žvaće šape. Video se završava slatkim „opravdanjem“ ljubimca uz tekst na ekranu: „Ja sam samo beba“.

Video je brzo sakupio više od hiljadu lajkova, a gledaoci su oduševljeno reagovali u komentarima. Mnogi vlasnici pasa su se prepoznali u toj situaciji. „Za jedno štene sve predstavlja igračku za žvakanje“, napisao je jedan korisnik.