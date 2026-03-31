S dolaskom proleća i toplijih dana, vlasnici kućnih ljubimaca suočavaju se sa sezonskom borbom protiv buva i krpelja. Iako mnogi traže prirodna rešenja kako bi izbegli hemijske preparate, stručnjaci upozoravaju da nisu sva potpuno bezbedna – posebno kada su u pitanju mačke.

Sezona parazita povećava rizik tokom boravka napolju, pa je briga o zdravlju ljubimaca prioritet. Prirodni preparati mogu pomoći, ali njihova efikasnost i sigurnost znatno variraju, što zahteva prethodno informisanje.

Prirodna sredstva uglavnom odbijaju, a ne uništavaju parazite

Većina prirodnih preparata funkcioniše kao repelent – odbija parazite mirisom, ali ih retko uništava. Popularna kućna sredstva uključuju:

Rastvor jabukovog sirćeta i vode (1:1) – stvara nepovoljno okruženje na koži i dlaci.

– stvara nepovoljno okruženje na koži i dlaci. Kokosovo ulje – zahvaljujući laurinskoj kiselini može odbiti parazite, ali može učiniti dlaku masnom.

– zahvaljujući laurinskoj kiselini može odbiti parazite, ali može učiniti dlaku masnom. Ulje nima – ometa razvoj i razmnožavanje parazita, a pritom umiruje iritiranu kožu.

Eterična ulja – efikasna, ali rizična

Eterična ulja poput lavande, kedra, limunske trave i geranijuma mogu biti korisna, ali zahtevaju poseban oprez:

Nikada se ne smeju nanositi nerazblažena.

Preporučena koncentracija je vrlo niska – nekoliko kapi na 30 ml baznog ulja ili rastvora.

Pre prve upotrebe, testirati na malom delu kože da bi se izbegle neželjene reakcije.

Mačke su posebno osetljive jer njihova jetra ne može razgraditi određene supstance iz eteričnih ulja. Ulja čajevca, citrusa, eukaliptusa, mente, bora i karanfilića mogu biti toksična čak i u malim količinama. Trovanje može nastati udisanjem, preko kože ili lizanjem, a simptomi uključuju drhtavicu, gubitak koordinacije i ozbiljne zdravstvene komplikacije.

Kada prirodna rešenja nisu dovoljna

Ako je ljubimac već zaražen buvama, prirodni preparati neće rešiti problem. Odrasle buve čine samo mali deo populacije, dok se većina nalazi u domu – u tepisima, nameštaju i posteljini.

U takvim slučajevima neophodni su veterinarski preparati, kao i temeljno čišćenje prostora. Isto važi u područjima gde krpelji prenose ozbiljne bolesti – pouzdana zaštita je ključna.

Najbolji pristup je kombinovan

Stručnjaci preporučuju integrisani pristup – kombinaciju veterinarskih preparata i prirodnih sredstava. Na primer:

Osnovna zaštita veterinarskim preparatima

Dopuna prirodnim repelentima pre odlaska napolje

Ne treba zaboraviti ni jednostavne mere, poput redovnog češljanja ljubimca posle šetnje, što pomaže u ranom otkrivanju krpelja.

Na kraju, izbor zaštite treba doneti uz konsultaciju sa veterinarom, u skladu sa zdravljem ljubimca i uslovima okoline u kojoj živi.