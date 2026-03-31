Suđenje Ognjenu Dabetiću za ubistvo Noe Milivojev nastavljeno je danas u Višem sudu u Beogradu nakon šest meseci odlaganja, iznošenjem nalaza i mišljenja veštaka i njihovim odgovaranjem na pitanja.

Kako je prethodni put Dabetićev branilac naveo da će okrivljeni Ognjen Dabetić da iznese odbranu, ali i usled činjenice da je promenjen član sudskog veća, te da je suđenje formalno počelo iz početka, predsedavajuća sudija upitala je okrivljenog da li želi da iznese odbranu.

- Pod jakim sam lekovima i nisam u stanju. Ne želim i nisam u stanju. Izneću odbranu naredni put - rekao je Ognjen Dabetić.

Veštak sudske medicine dr Vladimir Živković na današnjem suđenju je obrazložio nalaz i mišljenje veštaka.

- Telo je bilo potpuno skeletizovano. Nedostajali su grudni organi, kao i organi trbušne duplje i vrata. Nije bilo sadržaja potiljačne duplje. Razdvojen je i presečen skeletni sistem kao i delovi kože. Donja vilica je bila razdvojena i spojena žicom - rekao je veštak odgovarajući na pitanja odbrane.

On je više puta ponovio da ostaje pri nalazu i mišljenu koje je dao, a u kom je navedeno da je raskomadavanje tela bilo ofanzivno.

- To je učinjeno kao posledica ubilačke motivacije, seksualne frustracije, oslobađanja seksualne napetosti i požude. U veštačenju je navedena sva literatura koja je korišćena pri izradi izveštaja - rekao je veštak.

Dabetićeva odbrana i danas je pokušavala da dokaže da Ognjen Dabetić nije raskomadao telo Noe Milivojev iz seksualnih pobuda, već kako bi prikrio zločin, a kojim tvrdnjama se tužilaštvo izričito protivi.

Veštak trasolog Dejan Belić danas je pred sudom rekao da je Noa Milivojev povređena, a možda i ubijena, na galeriji Dabetićevog stana, a da je on potom njeno telo vukao niz stepenice, a da o tome govore tragovi krvi pronađeni na mestu zločina.

- Uočeno je do deset kapljica na galeriji, kao i razvučeni tragovi po stepeništu i zidu - rekao je veštak.

Dabetićava odbrana zatražila je da se veštaci, na osnovu snimaka Noe Milivojev izjasne u kakvom je psihičkom stanju bila, a tužilac je pitao kako odbrana misli da se veštači osoba koja je pokojna.

Suđenje će biti nastavljeno 17. aprila, kada bi Ognjen Dabetić trebalo da iznese odbranu, a nastaviće se i za uvidom u dokaze i pregledom foto dokumentacije.

On je osumnjičen da je neutvrđenog dana, u periodu od 17. juna do 6. jula 2023., u stanu u kojem prijavljeno da stanuje u centru Beograda, na svirep i podmukao način ubio tinejdžerku.

(Telegraf)