Štene u videu pluta na bazenu na tankom dušeku, a želi da pronađe stepenice za izlazak iz bazena. Ne uspeva da proceni razdaljinu, oklizne se i padne u vodu.

Uz brzu pomoć vlasnika, brzo je pronašao put i otplivao do ivice bazena.

Vlasnici simpatičnog šteneta su istakli da čak i pse koji vole vodu treba naučiti gde su stepenice kako bi mogli bezbedno da izađu iz bazena. Kao štene, Djuk je radoznao, ali je pogrešno procenio kada da izađe iz vode, kao i svoju stabilnost.

Ta njegova mala greška postala je najsmešniji deo videa.

Nakon pada, Djuk se brzo oporavio - čim je dodirnuo stepenice, izašao je iz bazena i oresao vodu, pokupivši simpatije mnogih na mrežama.