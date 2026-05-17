Bugarska pevačica Dara odnela je pobedu na 170. jubilarnom izdanju Evrovizije sa pesmom "Bangaranga", a nakon trijumfa nije krila emocije i uzbuđenje koje su je preplavili.

U prvoj izjavi za medije posle pobede, mlada umetnica priznala je da je iznenađena konačnim ishodom, ali i neizmerno srećna zbog velikog uspeha.

Na konferenciji za novinare, održanoj nakon pobede Bugarske na Evroviziji 2026, Dara je vidno emotivna poručila:

-Ovo je neverovatno, ja ne mogu da verujem šta mi se dešava - istakla je ona.

Pevačica se potom zahvalila svima koji su, kako kaže, osetili energiju njene pesme "Bangaranga" i povezali se sa porukom koju ona nosi.

-Želim da se zahvalim svima koji su osetili pesmu "Bangaranga", koji su se povezali sa tom silom. Sigurna sam da ta sila ima jedno jedino ime, a to je Bog, i da mi svi pričamo jednim jezikom, jezikom muzike. Muzika je ljubav i pomaže nam da obojimo našu realnost, čini da se osećamo kao jedno - istakla je pobednica.

"Osetila sam da mogu sve što zamislim"

Posebno je naglasila koliko joj znači iskustvo učešća na Evroviziji, ističući da se tokom celog takmičenja osećala prihvaćeno i podržano.

-Zahvalna sam na prilici da budem deo Evrovizije. Svakog dana provedenog ovde osećala sam se sigurno, zaštićeno, voljeno i podržano. Osetila sam da mogu sve što zamislim i zaista mislim da je evrovizijska zajednica neverovatna. Mnogo ćete mi nedostajati - konstatovala je Dara.

Njena emotivna poruka dodatno je oduševila fanove širom Evrope, a mnogi smatraju da su upravo iskrenost, snažna emocija i posebna energija bili ključni razlozi zbog kojih je osvojila ovogodišnju Evroviziju.