Video je objavljen na TikTok profilu @mygoldensaint, a emotivna reakcija malog psa raznežila je hiljade ljudi širom interneta.

Štene cvilelo i odbijalo da ode

Na snimku se vidi mali Seint kako cvili, opire se odlasku i privija uz prozor automobila, jasno pokazujući koliko mu teško pada rastanak.

Njegov vlasnik uz video je napisao:

„Moje štene zlatnog retrivera već sada je ovoliko dramatično kada treba da ode od bake.“

U nastavku je kroz šalu pokušao da objasni šta se psiću verovatno mota po glavi:

„Njegovo cviljenje zvuči kao da govori: ‘Kako to misliš da ne možemo svi da živimo zajedno?!’“

Internet oduševljen odnosom bake i psića

Posebna veza između šteneta i njegove bake izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama.

Mnogi korisnici priznali su da ih je video potpuno raznežio.

„Bake su čarobne čak i za pse“, napisao je jedan korisnik.

„Ovako izgleda prava ljubav“, dodao je drugi.

Jedna korisnica pokušala je da zamisli razgovor između bake i psića:

„Baka: ‘Vidimo se uskoro.’ Seint: ‘Koliko uskoro, bako? Sutra?’“

Vlasnici zlatnih retrivera kažu da je ovo česta pojava

Ispod objave javili su se i brojni vlasnici zlatnih retrivera, koji tvrde da su zlatni retriveri posebno vezani za članove porodice.

„Sa godinama bude samo gore. Moj zlatni retriver ima pet godina i i dalje odbija da ode od bake i deke“, napisala je jedna vlasnica kroz šalu.

Mnogi su poručili da se nadaju da će se mali Seint uskoro ponovo videti sa svojom bakom, jer je njihov odnos osvojio internet za samo nekoliko dana.