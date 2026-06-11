U posebnom odeljku posvećenom Dodiku, navodi se da je on osuđen zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika, kao i da je nakon toga, "Skupština Srpske usvojila zakone kojima je odbacila nadležnost državnih pravosudnih i policijskih institucija na teritoriji entiteta". Ističe se i da je Dodiku zabranjeno obavljanje javnih funkcija ali da on i dalje ima politički uticaj putem saveznika.

Britanska vlada poručuje da će "nastaviti da podržava suverenitet i stabilnost BiH, uključujući, kako kažu, i "pomoć u suzbijanju 'ruskih dezinformacija'".

"Spoljašni uticaj zemalja poput Rusije takođe je nastavio da izaziva zabrinutost, pri čemu Rusija nastavlja da podržava rukovodstvo RS i protivi se visokom predstavniku. Ruska Federacija je izrazila podršku izboru predsednika RS Siniše Karana", tvrdi se u izveštaju i Rusija optužuje da joj je "glavni cilj decenijama bio da BiH održi podeljenom i nefunkcionalnom, i da je spreči da razvija sopstvenu spoljnu politiku".

U dokumentu se takođe govori o visokom predstavniku i tome da su Srbija, Rusija i Kina pozivale na zatvaranje OHR-a, a da su Velika Britanija i druge zemlje nastavile da ističu njegovu "vitalnu i legitimnu ulogu".

Podseća se i da su Velika Britanija i SAD uvele sankcije Dodiku i drugim političarima i organizacijama RS 2022. godine.

"Iako sankcije Velike Britanije ostaju na snazi, SAD su u oktobru 2025. godine ukinule sankcije raznim pojedincima i entitetima sa Zapadnog Balkana, uključujući Milorada Dodika, rekavši da je Narodna skupština RS preduzela konstruktivne akcije koje bi mogle poboljšati stabilnost BiH. Od tada se izveštava da su lideri RS pokušali da ojačaju veze sa vladom SAD", navodi se u izveštaju.

Reagujući na interesovanje Britanaca za situaciju u BiH, lider SNSD-a Milorad Dodik ukazuje da "Velika Britanija u kontinuitetu pokazuje tendenciozno antisrpsko ponašanje i neprijateljski stav prema Republici Srpskoj".

On je istakao da je rasprava u Domu lordova samo "stari manir imperatora" koji, umesto da se bave sopstvenim problemima, žele da dele lekcije drugima.

"U Belfastu vidimo da imamo pobunu, eksplozije i nemire, a oni nama pričaju o miru ovde, gde mira i te kako ima. Ako hoćete da se bavite nekim drugim, onda prvo vi morate biti perfektni", poručio je Dodik, prenosi RTRS.

Lider SNSD-a je naglasio da u BiH nema otvorenih problema niti ekscesa, te da je jedini zahtev Republike Srpske povratak na izvorni Dejtonski sporazum.

"Mi hoćemo ustavnu BiH. Neka nam vrate ustavnu BiH koju nam je oteo njihov državljanin Pedi Ešdaun, a ne da se prave blesavi u Domu lordova i nama pričaju kako smo mi neki loši momci", poručuje Dodik.

Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da britanski Dom lordova danas zastupa politiku bivšeg visokog predstavnika u BiH Pedija Ešdauna, koji je i u svojoj autobiografiji izrazio želju za razgradnju Dejtonskog sporazuma i stvaranje "države BiH" po volji njegovog prijatelja Alije Izetbegovića.

Ona je navela da se sva politika Velike Britanije prema BiH naslanja na tu tezu i istakala da je licemerno da Britanci sada pričaju kako neko treba da ide u EU, a "otišli su na referendum i izglasali da njihova zemlja izađe iz EU".

Cvijanović je navela da je posebno licemerno da se neko uopšte treba baviti situacijom u BiH, a predstavlja neki od domova određenog parlamenta negde na svetu.

"I to se bave na način koji je prilično obmanjujući, tendenciozan i ciljano usmeren protiv Republike Srpske, SNSD-a i Milorada Dodika", istakla je Cvijanović, prenosi Srna.

I predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić je razočaran stavom britanskog parlamenta.

"Pre dva meseca primio sam predstavnike britanskog parlamenta i razgovarao sa njima i da su oni tada zastupali nešto potpuno drugačije od onoga što sada najavljuju u Domu lordova. Ako je to zaista tako, onda mi više nemamo razloga da budemo korektni i da ih primamo i već sam zažalio što sam ih primio", rekao je Stevandić.

Politikolog Aleksandar Pavić ističe da je ova debata u Domu lordova deo propagandnih aktivnosti.

"Iz toga neće da proizađe nikakva zakonodavna delatnost. Cilj rasprave je da se u britanskoj javnosti dodatno učvrste narativi da su 'Srbi odgovorni za rat, da je Republika Srpska secesionistička'. Ipak, sad je malo počela da ih hvata panika zbog promene američke politike što je Šmit nateran da da ostavku i što je pitanje da li uopšte može da bude izabran novi visoki predstavnik i da li Britanci, Amerikanci i EU mogu da se dogovore o njegovim ovlašćenjima. EU i Britanci i dalje tamo žele kolonijalnog upravnika, a SAD su stava da je kraj OHR-u", ocenjuje Pavić za RT Balkan.

Pavić podseća da Britanci treba da se bave Belfastom i sopstvenim problemima i ukazuje da njihova politika nasilnog multikulturalizma sad pravi probleme i na britanskim ostrvima i u celoj Evropi.