Najviši sud Evropske komisije potvrdio je kaznu od oko 4,1 milijardu evra (4,67 milijardi dolara) izrečenu kompaniji Gugl zbog, kako je utvrđeno, narušavanja tržišne konkurencije.

Presudom je potvrđena jedna od najvećih antimonopolskih kazni u istoriji Evropske unije, koja se odnosi na način na koji je Gugl koristio dominantan položaj operativnog sistema Android na tržištu mobilnih uređaja.

Kazna zbog zloupotrebe dominantnog položaja Androida

Evropska komisija je još 2018. godine izrekla rekordnu kaznu, ocenivši da je Gugl zloupotrebio dominantan položaj Androida kako bi svojim aplikacijama obezbedio nepoštenu tržišnu prednost.

Prema navodima Komisije, kompanija je kroz ugovore sa proizvođačima pametnih telefona zahtevala da njene aplikacije budu unapred instalirane na uređajima, čime je konkurentima otežan pristup korisnicima.

Gugl izgubio žalbeni postupak

Gugl je nakon odluke Evropske komisije pokrenuo žalbeni postupak pred sudovima Evropske unije, pokušavajući da obori ili umanji izrečenu kaznu.

Međutim, najviši sud Evropske komisije sada je potvrdio kaznu od približno 4,1 milijardu evra, čime je okončana jedna od najznačajnijih antimonopolskih pravnih bitaka između američkog tehnološkog giganta i evropskih regulatora.