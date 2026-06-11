Ovaj incident predstavlja treći komercijalni brod koji su američke snage onesposobile ove nedelje, navodi CENTCOM u objavi na društvenoj mreži X.

„Američke snage delovale su protiv tankera M/T Jalveer, koji plovi pod zastavom Gvineje Bisao, nakon što je pokušao da preveze naftu iz Irana kroz Omanski zaliv. Američki avion ispalio je dve rakete Hellfire u mašinsko odeljenje broda nakon što posada više puta nije postupila po naređenjima američkih snaga“, saopštio je CENTCOM.

Ranije ove nedelje američka avijacija onesposobila je tankere M/T Marivex i M/T Setebelo, koji plove pod zastavom Palaua, saopštio je CENTCOM.

Prema navodima američke vojske, Marivex je bio meta nakon pokušaja da probije blokadu ploveći ka iranskoj luci, dok je Settebello zaustavljen zbog pokušaja transporta iranske nafte.

„Snage CENTCOM-a su od početka blokade 13. aprila onesposobile devet brodova koji nisu poštovali naređenja, preusmerile 135 plovila koja su sarađivala i dozvolile prolaz za 42 broda koja su prevozila humanitarnu pomoć“, navodi se u saopštenju.

Indijski ministar pomorstva Sarbananda Sonoval potvrdio je da su trojica indijskih mornara, koji su se vodili kao nestali, poginuli nakon američkog napada na tanker M/T Setebelo kod obale Omana.

Indija je ranije danas potvrdila najnoviji incident sa tankerom M/T Jalveer kod obale Omana. Na brodu se nalazilo 20 indijskih pomoraca, za koje je saopšteno da su bezbedni.

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