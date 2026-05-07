Stručnjaci upozoravaju da upravo Fejsbuk može biti jedan od glavnih razloga zbog kojih se baterija mobilnog telefona prazni mnogo brže nego što bi trebalo.

Prema izveštaju ekonomiste industrije mobilne telefonije Džon Kocijer, brisanjem samo jedne aplikacije moguće je značajno produžiti trajanje baterije na telefonu.

Fejsbuk aplikacija među najvećim potrošačima baterije

Tokom testiranja na Apple iPhone uređaju, Kocijer je primetio da se baterija prazni mnogo brže nego što je očekivao, uprkos tome što iPhone važi za telefon sa snažnom baterijom i dobrom optimizacijom sistema.

Nakon detaljne analize korišćenja aplikacija, otkrio je da upravo aplikacija Facebook troši najveći deo energije baterije.

Kako tvrdi, Fejsbuk je trošio gotovo isto energije kao veliki broj drugih aplikacija zajedno.

Zašto Fejsbuk toliko troši bateriju?

Stručnjaci objašnjavaju da Fejsbuk konstantno radi u pozadini telefona, čak i kada aplikacija nije otvorena. Aplikacija koristi:

internet konekciju u pozadini

GPS lokaciju

automatsko osvežavanje sadržaja

obaveštenja i sinhronizaciju podataka

video sadržaj i reklame

Sve to dodatno opterećuje bateriju i utiče na brže pražnjenje telefona.

Brisanjem aplikacije baterija traje duže

Prema rezultatima testiranja, uklanjanje Fejsbuk aplikacije sa telefona može značajno poboljšati trajanje baterije tokom dana.

Mnogi korisnici koji su obrisali aplikaciju tvrde da su primetili:

sporije pražnjenje baterije

manje zagrevanje telefona

bolje performanse uređaja

manje opterećenje memorije

Stručnjaci savetuju da korisnici koji ne žele potpuno da se odreknu Fejsbuka koriste mobilni pregledač umesto aplikacije, jer browser verzija troši manje resursa telefona.

Kako proveriti koja aplikacija najviše troši bateriju?

Na većini Android i iPhone uređaja moguće je proveriti potrošnju baterije po aplikacijama.

Potrebno je da otvorite:

Podešavanja (Settings)

Baterija (Battery)

Korišćenje baterije po aplikacijama

Na taj način možete lako videti koje aplikacije najviše opterećuju vaš telefon.

Stručnjaci upozoravaju na optimizaciju aplikacija

Iako je Facebook jedna od najpopularnijih aplikacija na svetu, mnogi stručnjaci smatraju da još uvek nije dovoljno optimizovana kada je reč o potrošnji baterije i resursa uređaja.

Zbog toga korisnici koji žele duže trajanje baterije često ograničavaju rad aplikacije u pozadini ili je potpuno uklanjaju sa telefona.