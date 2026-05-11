Okrug Santa Klara u američkoj saveznoj državi Kaliforniji podneo je danas tužbu protiv kompanije Meta Platforms, optužujući je da je ostvarivala profit od oglasa na Fejsbuku i Instagramu koji promovišu prevare, čime je, kako se navodi, prekršila lokalne državne zakone o lažnom oglašavanju i nepoštenoj poslovnoj praksi.

Tužba je podneta Višem sudu okruga Santa Klara u ime svih stanovnika Kalifornije, a kompanija Meta se tereti da je na globalnom nivou tolerisala prevarantsko oglašavanje.

Okrug, prema pisanju Rojtersa, traži nadoknadu štete, građanske kazne i sudski nalog kojim bi se kompaniji zabranilo dalje sprovođenje nepoštene poslovne prakse.

Pozivajući se na procurela interna dokumenta o kojima je Rojters izveštavao prošle godine, u tužbi se navodi da je Meta ostvarivala i do sedam milijardi dolara godišnjeg prihoda od takozvanih "visokorizičnih" oglasa za prevare, koji su, prema tvrdnjama tužilaca, jasno ukazivali na prevarnu prirodu sadržaja.

Umesto široke akcije protiv prevarantskih oglašivača, okrug tvrdi da je Meta uglavnom tolerisala takve aktivnosti i čak uspostavila interne "zaštitne mehanizme" kako bi sprečila mere za suzbijanje prevara ukoliko bi one značajnije uticale na prihode kompanije.

Dalje se navodi da je Meta doprinela navodnoj "epidemiji prevara" omogućavajući posrednicima da prodaju naloge za oglašavanje zaštićene od sankcija, kao i usmeravanjem spornih oglasa ka korisnicima koji su ranije kliknuli na slične ponude.

Pozivajući se na testiranja Rojtersa, okrug Santa Klara tvrdi i da Metini sistemi generativne veštačke inteligencije često pomažu neetičnim oglašivačima u kreiranju oglasa za prevare.

"Razmere Metinog nezakonitog postupanja dostigle su vanredan nivo i tome mora da se stane na put", izjavio je pravni zastupnik okruga Toni LoPresti za Rojters.

On je naveo da vlasti u Silicijumskoj dolini imaju posebnu obavezu da tehnološke kompanije pozovu na odgovornost pred zakonom.

Meta nije odmah odgovorila na zahtev za komentar, ali je ranije odbacila optužbe da namerno prihvata oglase za prevare radi očuvanja prihoda.

"Agresivno se borimo protiv prevara i obmana, jer korisnici naših platformi ne žele takav sadržaj, legitimni oglašivači ga ne žele, a ne želimo ga ni mi", rekao je prošle godine portparol Mete za Rojters.