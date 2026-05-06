Svako ko ima Gmail nalog treba da odvoji nekoliko sekundi da izvrši određene promene.

Važno upozorenje je upravo poslato milionima korisnika, posebno onima koji nisu sigurni u upotrebu veštačke inteligencije koja analizira njihove imejlove.

Najnovije upozorenje dolazi od američke TV ličnosti i preduzetnice Lori Grajner. Ona je tokom vikenda na Instagramu apelovala na ljude da obrate pažnju.

„Važne informacije ako imate Gmail nalog“, rekla je Grajner. „Podelite sa prijateljima i porodicom kako biste ih zaštitili. Budite oprezni. Budite bezbedni.“

Upozorenje se odnosi na funkcije Gugla zasnovane na veštačkoj inteligenciji, koje mogu da analiziraju sadržaj prijemnog sandučeta kako bi pružile pametnije pretrage, predložene odgovore i rezimee imejlova. Iako Gugl tvrdi da ne koristi imejlove za svoje svrhe, Grajner izražava skepticizam.

„Ako imate Gmail nalog, ne ignorišite ovo upozorenje“, rekla je. „Gugl ne želi da znate, ali su dozvolili veštačkoj inteligenciji da skenira svaki vaš imejl “

Ako vam to zvuči zabrinjavajuće, postoji jednostavno rešenje koje traje samo nekoliko sekundi.

Grajner kaže da se ove funkcije mogu brzo isključiti - za samo 30 sekundi, prenosi Express.

Evo kako isključiti veštačku inteligenciju u Gmailu:

Otvorite Podešavanja i izaberite „Pogledajte sva podešavanja“

Pomerite se do „Pametne funkcije“

Isključite pametne funkcije u Gmailu, Ćaskanju i u Meet

Zatim otvorite „Upravljanje pametnim funkcijama radnog prostora“ i isključite dodatne opcije.