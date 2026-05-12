Mnogi su prijavljivali greške pri učitavanju rezultata ili potpuno nefunkcionisanje Gugl pretrage, što je u početku stvorilo zabunu da je problem u internetu ili provajderu.

Prekid nije bio ograničen na jednu zemlju — problemi su zabeleženi u više država, uključujući SAD, Indiju, Južnu Koreju i Filipine. Na platformama poput X-a i sajtu Downdetector zabeležen je nagli porast prijava oko 1 sat posle ponoći po istočnom vremenu.

U međuvremenu, deo korisnika se privremeno prebacio na Bing kao alternativu.

Prekid je bio kratkotrajan i većina korisnika je ponovo imala pristup pretrazi nakon nekoliko minuta ili jednostavnog osvežavanja stranice, piše androidauthority.

Nekoliko korisnika interneta prijavilo je poteškoće u pristupu Gugl Chrome pretraživaču na različitim uređajima, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućeg prekida rada. Gugl još nije izdao zvanično saopštenje o ovom prekidu.

Problem je rešen u roku od trideset minuta.

Gugl je i ranije u više navrata imao slične prekide, ali ih je brzo rešavao. Današnji kratkotrajan prekid Gugl servisa izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama širom sveta

“Gugl je pao!!!! Pretraživač prikazuje sledeću poruku: Serverska greška. Izvinjavamo se, ali izgleda da je došlo do interne serverske greške…”, napisao je jedan korisnik na platformi X.

“Gugl mi je upravo pokazao server error. Čak i Gugl mora ponekad da padne. Da li i kod vas ne radi?”, napisao je drugi korisnik.