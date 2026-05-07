Halucinacije su bile stalni problem za AI modele, ali OpenAI kaže da njihov novi GPT-5.5 Instant model ima „značajna poboljšanja u činjeničnosti na svim nivoima“.

Kompanija tvrdi da je, na osnovu „internih evaluacija“, GPT-5.5 Instant proizveo „52,5% manje haluciniranih tvrdnji“ nego njihov Instant model za GPT-5.3 „na zahtevima sa visokim ulogom koji pokrivaju oblasti poput medicine, prava i finansija“.

GPT-5.5 Instant je takođe „smanjio netačne tvrdnje za 37,3% na posebno izazovnim razgovorima koje su korisnici označili zbog činjeničnih grešaka“.

OpenAI takođe tvrdi da je GPT-5.5 Instant „sposobniji u svakodnevnim zadacima“, poput analize otpremljenih slika i znanja kada se obratiti vebu za odgovor. GPT-5.5 Instant ima „preciznije i konkretnije“ odgovore i izbegavaće korišćenje „nepotrebnih emodžija“.

Sa GPT-5.5 Instant, ChatGPT je sada „efikasniji“ u izvlačenju konteksta iz stvari poput prethodnih ćaskanja i vašeg Gmail-a kako bi vam pružio i personalizovanije odgovore. A za sve ChatGPT modele, nova funkcija „izvori memorije“ će omogućiti četbotu da pokaže koji je kontekst korišćen za informisanje personalizovanih odgovora, a vi možete da obrišete ili ispravite informacije ako je potrebno.

OpenAI će početi sa uvođenjem GPT-5.5 Instant-a u utorak „svim ChatGPT korisnicima“, iako će GPT-5.3 Instant biti opcija tri meseca, sve dok se ne „penzioniše“.

Poboljšana personalizacija će prvo biti dostupna Plus i Pro korisnicima na vebu i „uskoro stiže“ na mobilne aplikacije. OpenAI „planira“ da je „uskoro“ donese Free, Go, Business i Enterprise korisnicima.

Funkcija izvora memorije se uvodi na ChatGPT potrošačke planove sada na vebu „a uskoro i na mobilnim uređajima“, piše Verge.