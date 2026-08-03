RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.05 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.30 Sportski dnevnik
12.50 Lov i ribolov
13.20 Kuhinja moga kraja
14.15 Dinastija, serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.05 Srećni ljudi, igrana serija
16.55 Eko minijature
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.40 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
18.55 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.10 Srećni ljudi, igrana serija
21.00 Fantastična planeta
22.05 Pas koji je voleo vozove, film
23.40 Dnevnik
00.00 Skandal na dvoru, film
01.40 Dinastija, serija
02.20 Dnevnik 2, r
02.55 Azija
03.45 Kuhinja moga kraja
Najava
Pas koji je voleo vozove 22.05 RTS1
Devojka Mika je u zatvoru zbog sitnog šverca i to ruši njene snove o odlasku u Pariz. Za vreme prevoza zatvorenika na prisilni rad uspeva pobeći što je ponovo podstiče da ode u Pariz. Bez novca i identiteta, prisiljena je da prihvati pomoć bivšeg filmskog kaskadera koji putuje provincijom u kaubojskoj opremi s konjem i magarcem, izvodeći scene iz vestern filmova. Na putu sreću nezaposlenog mladića bez porodice koji besciljno luta, tražeći davno izgubljenog psa. Mladić se veže uz Miku s kojom beži od kaskadera i odlazi u Beograd gde joj pomaže u nabavljanju lažnog pasoša kako bi konačno videla Pariz. Uloge: Irfan Mensur, Svetlana Bojković, Velimir Bata Živojinović...
RTS2
06.25 Verski kalendar
06.35 Datum
06.40 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Plava ptica
08.25 Na slovo na slovo
08.50 Majmunoljupci
09.00 Kućica na drvetu
09.05 Pevac
09.50 Čitalište,čitate li šta
10.15 Muke jednog lava
10.30 UPS
10.45 Radiovizija: Miloš Crnjanski
10.50 U susret snovima
11.20 Život sa muzikom
11.45 Naučni intervju
12.10 Obrazovne vinjete
12.30 E-TV
12.55 Nas je 10%
13.30 O ljubavi i gađenju
14.00 Optimisti, film
15.35 Ženski raj, serija
16.20 Novi početak
17.25 TV feljton: Kralj Milutin
17.55 Panonikum
18.25 Andre Riju: Koncert u Čileu
19.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.20 Gorka osveta, serija
20.10 Azija
21.00 Ženski raj, serija
21.45 Metamorfoze: Paolo Mađeli
22.20 Zvuk pada, film
01.00 Jeloustoun, serija
01.45 Simfonijski orkestar RTS i Nikola Jovanović sviraju Edvarda Elgara
02.25 Gorka osveta, serija
03.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
03.15 U susret snovima
03.45 Život sa muzikom
04.10 Naučni intervju
04.30 TV feljton: Kralj Milutin
Najava
Zvuk pada 22.20 RTS2
Udaljena farma u Nemačkoj krije generacije tajni. Četiri žene, razdvojene decenijama ali ujedinjene traumom, otkrivaju istinu iza zidova nagriženih vremenom. Četiri žene, razdvojene decenijama ali ujedinjene traumom, otkrivaju istinu iza zidova nagriženih vremenom. Uloge: Hana Hekt, Lena Urzendovski, Suzan Vest.
PINK
05.30 Novo jutro, emisija
11.00 Nasledstvo, igrana serija
12.00 Premijera, emisija
12.15 Ekskluzivno, emisija
12.30 Elita – Narod pita, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik
13.45 Elita – Narod pita, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativi program
15.30 Elita – Narod pita, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – Narod pita, rijaliti šou
Najava
Odbačena 20.30 Pink
Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Budva na pjenu od mora, igrana serija
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Dadilja sa sela, igrana serija
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Ćirilica
23.30 Na mestu zločina sa Mašanom
00.00 Usamljena srca, igrani film
02.00 96 sati, igrani film
03.30 Pobednik, kviz
04.00 Budva na pjenu od mora, igrana serija
Najava
Usamljena srca 00.00 Prva
Film je zasnovan na istinitoj priči o paru ubica koji su četrdesetih godina prošlog veka ubijali bogate žene koje su se javljale na oglase za upoznavanje.
B92
06.00 Crtani filmovi, igrana serija
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Horizont stvarnosti
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Urgentni centar, igrana serija
14.00 Pokucaj na moja vrata, igrana serija
15.01 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.01 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Tajna u njihovim očima, igrani film
00.01 Teorije zavera
Najava
48 sati svadba 20.05 B92
Ljubavna priča Dejana i Mirjane iz Lubnice počela je još dok je Mirjana bila srednjoškolka. Njihova veza od samog početka nije nailazila na odobravanje okoline, ali uprkos protivljenju i brojnim preprekama, Dejan i Mirjana ostali su zajedno i izgradili svoj život. Dejan je rudar, a njegov posao sa sobom svakodnevno nosi težinu, neizvesnost i rizik. Kako izgleda život žene koja svakog dana ispraća supruga na jedan od najtežih poslova? I koliko poverenja i snage je potrebno da se sa tim živi? Ova epizoda vodi nas i u Bogovinsku pećinu, gde voditelja Mikija Đuričića očekuje nova avantura i prilika da upozna ovaj kraj iz potpuno drugačijeg ugla. Kako će se Miki snaći pod zemljom? Da li je život sa rudarom teži nego što možemo da zamislimo? Kako su Dejan i Mirjana sačuvali ljubav kada drugi nisu verovali u njih? I može li ljubav koja je izdržala sve prepreke sada konačno da bude krunisana svadbom?
Happy
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžija
14.00 Bračni trougao, serija
14.50 Vesti
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Senka prošlosti, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
23.00 Senka prošlosti, serija
23.43 Crvene ruže, igrana serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.14 Velika porodica, serija
02.00 Radio Happy
Najava
Posle ručka 15.00 Happy
Format emisije istražuje fenomene iz svakodnevnog života – od analiza ekonomskih i globalnih kriza, preko porodičnih odnosa, pa sve do socioloških izazova.
HYPE TV
07.00 City Hype, emisija
08.00 Mahalske priče - gost: Suad Hadžimehanović
09.00 Mobil auto
09.30 Dug moru, igrana serija
10.30 Pevaj brate, igrana serija
11.00 Priča o prstenju, film
13.00 City Hype, emisija
14.00 Aviondžije, igrana serija
15.00 Chit chat gost: Mina Milićević
16.00 Počivaj u miru, Kler, film
18.00 Dug moru, igrana serija
19.00 City Hype, emisija
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Pevaj brate, igrana serija
22.00 OPA Show; gosti: Zoran Dašić Daša, Marko Dašić, Ivana Ćosić i Jovan Nikolić Njegovan
23.25 Hype style - Most Danska Švedska
23.30 Sutra ujutru, film
01.00 Dug moru, igrana serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
12.15 Agroinfo
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Podvizi
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bugarske ruže
20.00 Povratak kući, serija
21.00 TV atelje
21.30 Sportsko oko
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
00.00 Vojvođanska događanja
24 KITCHEN
12.00 Meri Beri sa 90 godina: Život prepun ukusa
13.00 Džejmi u Italiji
14.00 Ejnslijev mediteranski kuvar
15.00 Džejmijeva super hrana
17.00 Nina Babić: Moja francuska pekarica
18.00 Brzi obroci sa Miljuškom: Svež početak
18.45 Meri Beri sa 90 godina: Život prepun ukusa
20.00 Akisovo kulinarsko putovanje
STAR LIFE
06.00 Kako sam upoznao vašu majku
07.35 Dr Haus
09.15 Čikaška hitna pomoć
11.05 Čitač, film
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Grejs i Frenki
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Maksima, film
22.55 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
08.30 Belkanto, film
11.20 Bamzi i Gromopuc, film
11.25 Engleska pripada meni, igrani film
13.00 Izgubljeno nađeno, film
14.30 Trezor, film
16.00 Megin plan, film
17.35 Dejvid Bouvi neispričana priča, film
19.20 Gogen putovanje na Tahiti, film
21.00 Zoi, film
22.40 Belkanto, film
00.20 Moj život s Liberačijem, igrani film
SUPERSTAR
06.00 12 reči, domaća igrana serija
06.55 12 reči, domaća igrana serija
07.50 Velika frka, igrani film
09.20 Dvostruka igra, igrani film
12.00 Akvamen, igrani film
14.25 Otpisani, igrani film
15.55 Ja sam legenda, igrani film
17.40 Profesionalci u akciji, igrani film
19.50 Klan, domaća igrana serija
21.00 Klan, domaća igrana serija
22.05 Pedeset nijansi sive, igrani film
00.20 Pobesneli Maks, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Sinđelići, serija
11.30 Krunska 11, igrana serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Besa, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 12 reči, serija
19.45 Kako ja kažem, igrani film
21.55 Andrija i Anđelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, igrana serija
10.55 Balkanskom ulicom
12.20 Svet u pokretu: Expo 2027
12.35 Šortkast
13.10 Elif, igrana serija
14.10 Domaćica
14.35 Blic zdravlje podkast
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Kontra kadar
18.40 Šortkast
19.25 Elif, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Na terapiji
23.10 Kontra kadar
23.55 Složna braća - Next Đeneration, igrana serija
00.45 Rođen da napravi pakao, film
02.15 Na terapiji
03.05 Scena
03.25 Složna braća - Next Đeneration, igrana serija
04.25 Patuljci sa naslovnih strana, film
Newsmax Balkans
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.05 Stav dana
10.30 Top story
11.00 Stav nedelje
11.30 Portal
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.05 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.05 Stav regiona
18.00 Presek
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.00 Vesti
20.05 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Kadrovi vremena: Dekade
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
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