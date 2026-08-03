RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.05 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.30 Sportski dnevnik

12.50 Lov i ribolov

13.20 Kuhinja moga kraja

14.15 Dinastija, serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.05 Srećni ljudi, igrana serija

16.55 Eko minijature

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.40 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

18.55 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.10 Srećni ljudi, igrana serija

21.00 Fantastična planeta

22.05 Pas koji je voleo vozove, film

23.40 Dnevnik

00.00 Skandal na dvoru, film

01.40 Dinastija, serija

02.20 Dnevnik 2, r

02.55 Azija

03.45 Kuhinja moga kraja

Najava

Pas koji je voleo vozove 22.05 RTS1

Devojka Mika je u zatvoru zbog sitnog šverca i to ruši njene snove o odlasku u Pariz. Za vreme prevoza zatvorenika na prisilni rad uspeva pobeći što je ponovo podstiče da ode u Pariz. Bez novca i identiteta, prisiljena je da prihvati pomoć bivšeg filmskog kaskadera koji putuje provincijom u kaubojskoj opremi s konjem i magarcem, izvodeći scene iz vestern filmova. Na putu sreću nezaposlenog mladića bez porodice koji besciljno luta, tražeći davno izgubljenog psa. Mladić se veže uz Miku s kojom beži od kaskadera i odlazi u Beograd gde joj pomaže u nabavljanju lažnog pasoša kako bi konačno videla Pariz. Uloge: Irfan Mensur, Svetlana Bojković, Velimir Bata Živojinović...

RTS2

06.25 Verski kalendar

06.35 Datum

06.40 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Plava ptica

08.25 Na slovo na slovo

08.50 Majmunoljupci

09.00 Kućica na drvetu

09.05 Pevac

09.50 Čitalište,čitate li šta

10.15 Muke jednog lava

10.30 UPS

10.45 Radiovizija: Miloš Crnjanski

10.50 U susret snovima

11.20 Život sa muzikom

11.45 Naučni intervju

12.10 Obrazovne vinjete

12.30 E-TV

12.55 Nas je 10%

13.30 O ljubavi i gađenju

14.00 Optimisti, film

15.35 Ženski raj, serija

16.20 Novi početak

17.25 TV feljton: Kralj Milutin

17.55 Panonikum

18.25 Andre Riju: Koncert u Čileu

19.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.20 Gorka osveta, serija

20.10 Azija

21.00 Ženski raj, serija

21.45 Metamorfoze: Paolo Mađeli

22.20 Zvuk pada, film

01.00 Jeloustoun, serija

01.45 Simfonijski orkestar RTS i Nikola Jovanović sviraju Edvarda Elgara

02.25 Gorka osveta, serija

03.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

03.15 U susret snovima

03.45 Život sa muzikom

04.10 Naučni intervju

04.30 TV feljton: Kralj Milutin

Najava

Zvuk pada 22.20 RTS2

Udaljena farma u Nemačkoj krije generacije tajni. Četiri žene, razdvojene decenijama ali ujedinjene traumom, otkrivaju istinu iza zidova nagriženih vremenom. Četiri žene, razdvojene decenijama ali ujedinjene traumom, otkrivaju istinu iza zidova nagriženih vremenom. Uloge: Hana Hekt, Lena Urzendovski, Suzan Vest.

PINK

05.30 Novo jutro, emisija

11.00 Nasledstvo, igrana serija

12.00 Premijera, emisija

12.15 Ekskluzivno, emisija

12.30 Elita – Narod pita, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik

13.45 Elita – Narod pita, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativi program

15.30 Elita – Narod pita, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – Narod pita, rijaliti šou

Najava

Odbačena 20.30 Pink

Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Budva na pjenu od mora, igrana serija

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Dadilja sa sela, igrana serija

20.00 Loto 5

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Ćirilica

23.30 Na mestu zločina sa Mašanom

00.00 Usamljena srca, igrani film

02.00 96 sati, igrani film

03.30 Pobednik, kviz

04.00 Budva na pjenu od mora, igrana serija

Najava

Usamljena srca 00.00 Prva

Film je zasnovan na istinitoj priči o paru ubica koji su četrdesetih godina prošlog veka ubijali bogate žene koje su se javljale na oglase za upoznavanje.

B92

06.00 Crtani filmovi, igrana serija

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Horizont stvarnosti

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Urgentni centar, igrana serija

14.00 Pokucaj na moja vrata, igrana serija

15.01 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.01 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Tajna u njihovim očima, igrani film

00.01 Teorije zavera

Najava

48 sati svadba 20.05 B92

Ljubavna priča Dejana i Mirjane iz Lubnice počela je još dok je Mirjana bila srednjoškolka. Njihova veza od samog početka nije nailazila na odobravanje okoline, ali uprkos protivljenju i brojnim preprekama, Dejan i Mirjana ostali su zajedno i izgradili svoj život. Dejan je rudar, a njegov posao sa sobom svakodnevno nosi težinu, neizvesnost i rizik. Kako izgleda život žene koja svakog dana ispraća supruga na jedan od najtežih poslova? I koliko poverenja i snage je potrebno da se sa tim živi? Ova epizoda vodi nas i u Bogovinsku pećinu, gde voditelja Mikija Đuričića očekuje nova avantura i prilika da upozna ovaj kraj iz potpuno drugačijeg ugla. Kako će se Miki snaći pod zemljom? Da li je život sa rudarom teži nego što možemo da zamislimo? Kako su Dejan i Mirjana sačuvali ljubav kada drugi nisu verovali u njih? I može li ljubav koja je izdržala sve prepreke sada konačno da bude krunisana svadbom?

Happy

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžija

14.00 Bračni trougao, serija

14.50 Vesti

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Senka prošlosti, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

23.00 Senka prošlosti, serija

23.43 Crvene ruže, igrana serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.14 Velika porodica, serija

02.00 Radio Happy

Najava

Posle ručka 15.00 Happy

Format emisije istražuje fenomene iz svakodnevnog života – od analiza ekonomskih i globalnih kriza, preko porodičnih odnosa, pa sve do socioloških izazova.

HYPE TV

07.00 City Hype, emisija

08.00 Mahalske priče - gost: Suad Hadžimehanović

09.00 Mobil auto

09.30 Dug moru, igrana serija

10.30 Pevaj brate, igrana serija

11.00 Priča o prstenju, film

13.00 City Hype, emisija

14.00 Aviondžije, igrana serija

15.00 Chit chat gost: Mina Milićević

16.00 Počivaj u miru, Kler, film

18.00 Dug moru, igrana serija

19.00 City Hype, emisija

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Pevaj brate, igrana serija

22.00 OPA Show; gosti: Zoran Dašić Daša, Marko Dašić, Ivana Ćosić i Jovan Nikolić Njegovan

23.25 Hype style - Most Danska Švedska

23.30 Sutra ujutru, film

01.00 Dug moru, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Podvizi

12.15 Agroinfo

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Podvizi

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bugarske ruže

20.00 Povratak kući, serija

21.00 TV atelje

21.30 Sportsko oko

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

00.00 Vojvođanska događanja

24 KITCHEN

12.00 Meri Beri sa 90 godina: Život prepun ukusa

13.00 Džejmi u Italiji

14.00 Ejnslijev mediteranski kuvar

15.00 Džejmijeva super hrana

17.00 Nina Babić: Moja francuska pekarica

18.00 Brzi obroci sa Miljuškom: Svež početak

18.45 Meri Beri sa 90 godina: Život prepun ukusa

20.00 Akisovo kulinarsko putovanje

STAR LIFE

06.00 Kako sam upoznao vašu majku

07.35 Dr Haus

09.15 Čikaška hitna pomoć

11.05 Čitač, film

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Grejs i Frenki

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Maksima, film

22.55 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

08.30 Belkanto, film

11.20 Bamzi i Gromopuc, film

11.25 Engleska pripada meni, igrani film

13.00 Izgubljeno nađeno, film

14.30 Trezor, film

16.00 Megin plan, film

17.35 Dejvid Bouvi neispričana priča, film

19.20 Gogen putovanje na Tahiti, film

21.00 Zoi, film

22.40 Belkanto, film

00.20 Moj život s Liberačijem, igrani film

SUPERSTAR

06.00 12 reči, domaća igrana serija

06.55 12 reči, domaća igrana serija

07.50 Velika frka, igrani film

09.20 Dvostruka igra, igrani film

12.00 Akvamen, igrani film

14.25 Otpisani, igrani film

15.55 Ja sam legenda, igrani film

17.40 Profesionalci u akciji, igrani film

19.50 Klan, domaća igrana serija

21.00 Klan, domaća igrana serija

22.05 Pedeset nijansi sive, igrani film

00.20 Pobesneli Maks, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Sinđelići, serija

11.30 Krunska 11, igrana serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Besa, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 12 reči, serija

19.45 Kako ja kažem, igrani film

21.55 Andrija i Anđelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, igrana serija

10.55 Balkanskom ulicom

12.20 Svet u pokretu: Expo 2027

12.35 Šortkast

13.10 Elif, igrana serija

14.10 Domaćica

14.35 Blic zdravlje podkast

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Kontra kadar

18.40 Šortkast

19.25 Elif, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Na terapiji

23.10 Kontra kadar

23.55 Složna braća - Next Đeneration, igrana serija

00.45 Rođen da napravi pakao, film

02.15 Na terapiji

03.05 Scena

03.25 Složna braća - Next Đeneration, igrana serija

04.25 Patuljci sa naslovnih strana, film

Newsmax Balkans

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.05 Stav dana

10.30 Top story

11.00 Stav nedelje

11.30 Portal

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.05 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.05 Stav regiona

18.00 Presek

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.00 Vesti

20.05 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Kadrovi vremena: Dekade

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča