RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.55 Vreme
11.00 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.35 Sportski dnevnik
12.50 Od zlata jabuka
13.20 Kuhinja moga kraja
14.15 Dinastija, igrana serija
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.05 Srećni ljudi, igrana serija
16.55 Obrazovne vinjete
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica
19.25 Vreme
19.30 Dnevnik
20.00 Dan sećanja na stradale i prognane Srbe u akciji „Oluja“, prenos (Mrkonjić grad)
21.00 Srećni ljudi, igrana serija
21.45 Diverzanti, film
23.10 Dnevnik
23.30 Piter Gan, film
01.10 Dinastija, serija
01.50 Kina: Sagrađeno da traje – drevna kineska arhitektura
02.20 Dnevnik
03.00 Obrazovne vinjete
03.05 Fudbal: Kvalifikacije za Ligu šampiona, Hapoel Berševa - Crvena zvezda, snimak
Najava
Piter Gan 23.30 RTS1
Piter Gan istražuje ubistvo Skarlotija, mafijaša koji mu je nekada spasao život. Izgleda da je glavni osumnjičeni Fusko, koji je preuzeo vođstvo. Usred istrage u Ganov stan dolazi gola žena i predstavlja se kao Samanta. Kako slučaj napreduje, dešavaju se sve mračniji i krvaviji zločini, uključujući i bombaški napad na "Maderin bar", jedno od Ganovih omiljenih mesta. Na kraju, Fusko daje Ganu rok da dokaže da mafijaš nije ubio Skarlotija — u suprotnom, Gan će biti ubijen. Uloge: Kreg Stivens, Lora Devon, Edvard Asner
RTS 2
06.20 Verski kalendar
06.25 Datum
06.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.45 Zlatna ploča – Zvonko Bogdan
07.30 Slagalica
08.00 Babino unuče
08.25 Lola i Mila
08.30 Porodica u divljini
08.55 Bleja
09.05 Plava ptica u Poljskoj
09.10 Vaga za tačno merenje
09.35 Miksi i Kiki
09.50 Priđi bliže
10.40 Eko perspektive
11.05 Eko minijature
11.10 Eko perspektive
11.35 Eko minijature
11.40 Beogradske oaze
12.15 Panonikum
12.45 Metamorfoze: Paolo Mađeli
13.25 Velika iluzija
14.00 Skandal na dvoru, film
15.40 Znanje imanje
16.35 Pravo na sutra
17.00 Festival u Atini i Epidaurusu
17.30 Boje duše
18.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
18.05 Gorka osveta, serija
18.55 Fudbal: Kvalifikacije za Ligu šampiona
19.25 Fudbal: Kvalifikacije za Ligu šampiona, Hapoel Berševa - Crvena zvezda, prenos
21.50 Kina: Sagrađena da traje – drevna kineska arhitektura
22.20 Vremenska kapsula
22.50 Naučni portal
23.20 Alijensta, serija
00.10 Gorka osveta, serija
01.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
01.05 Znanje imanje
01.55 Pravo na sutra
02.20 Eko minijature
02.25 Eko perspektive
03.15 Eko minijature
03.20 Metamorfoze
03.50 Velika iluzija
04.25 Vremenska kapsula
04.50 Boje duše:Živa umetnost
Najava
Fudbal: Kvalifikacije za Ligu šampiona, Hapoel Berševa - Crvena zvezda 19.25 RTS2
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju u Mađarskoj kod ekipe Hapoela iz Berševe u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Meč se igra od 19 časova i 30 minuta uz direktan prenos na Drugom programu RTS-a. Komentator utakmice biće Nemanja Matić.
Biće to prvi međusobni okršaj ovih timova u zvaničnim evropskim utakmicama. Pre četiri godine Crvena zvezda odmerila je snage sa Makabijem iz Haife i pretrpela je poraz u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Makabi je slavio u dvomeču sa 5:4, a kuriozitet je to da je Dejan Stanković i tada bio na klupi Crvene zvezde u svom prvom mandatu. Naš šampion je u drugom kolu deklasirao ekipu Larna iz Severne Irske sa 9:0 u dvomeču, dok je Haopel savladao Vikingur sa Islanda ukupnim rezultatom 3:2 u dvomeču. Hapoel je aktuelni šampion Izraela. U prethodnoj sezoni osvojili su svoju šestu titulu od 1974. do danas. Klub je četiri puta slavio i u Kupu Izraela, poslednji put 2025, a ima i četiri Superkupa. Ove godine, u Superkupu poraženi su 16. jula od Makabija iz Tel Aviva sa 3:1. Hapoel je tri puta igrao u Ligi šampiona, 2016/17, 2017/18. i 2018/19. Jednom su stigli i do šesnaestine finala Lige Evrope 2016/17, a poslednji put igrali su u grupnoj fazi tog takmičenja 2020/21. Hapoel iz Berševe je poslednji nastup u glavnom žrebu nekog evropskog nadmetanja imao 2022/23. u Ligi Konferencije, gde su u ispali u grupi sa Viljarealom, Lehom i Austrijom iz Beča. Crvena zvezda želi do petog plasmana u elitno klupsko takmičenje. Ekipa je prošle sezone eliminisana od Lila u šesnaestini finala Lige Evrope, a poslednji nastup u Ligi šampiona naš šampion ostvario je 2024/25, ali nije prošao u nokaut fazu. Primarni cilj Stankovićevog tima biće novi nastup sa najboljima, a tim u dobroj formi dočekuje meč u Mađarskoj sa Hapoelom. Crveno-beli iz Beograda savladali su Mačvu iz Šapca sa 5:0 i Vojvodini sa 3:1 u domaćem šampionatu, a te pobede pratili su i ubedljivi trijumfi nad Larnom iz Severne irske u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, sa 4:0 i 5:0. Biće to Zvezdin peti meč u novoj sezoni. Sa druge strane, Hapoel je u prva tri meča izgubio Superkup od Makabija iz Tel Aviva sa 3:1 i meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Vikingura na Islandu sa 2:1. U revanšu su slavili sa 2:0 i prošli dalje. Ovo im je četvrti meč u novoj sezoni.
PINK
05.30 Novo jutro, emisija
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita - narod pita, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita - narod pita, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita - narod pita, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
21.30 Sudbina, igrana serija
22.00 Amidži šou, autor i voditelj Ognjen Amidžić
00.00 Elita - narod pita, rijaliti šou
Najava
Amidži šou 22.00 Pink
Moderan šou koji vodi Ognjen Amidžić. On dovodi najpopularnije ličnosti iz svih oblasti života da pričaju o onome što inače javno ne spominju.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
16.00 Budva na pjenu od mora, igrana serija
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Dadilja sa sela, igrana serija
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Jedini izlaz, igrana serija
23.00 Veza za dve noći, igrani film
00.45 Usamljena srca, igrani film
02.30 Pobednik, kviz
03.00 Najbolji san, igrana serija
04.00 Budva na pjenu od mora, igrana serija
Najava
Jedini izlaz 22.00 Prva
Serija „Jedini izlaz“ prati dešavanja u okrilju moćne advokatske porodice Kolar i njihovih javnih i tajnih saradnika. Uloge: Anđelku Stević Žugić, Ljubomir Bandović.
B92
06.00 Crtani filmovi, igrana serija
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Scena
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Urgentni centar, domaća igrana serija
14.00 Pokucaj na moja vrata, igrana serija
15.01 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.01 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, domaća igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Poziv upozorenja, igrani film
00.01 48 sati svadba
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
Najava
Pelagijin venac 21.05 B92
Oklagija pritisne Vedrana, preti direktno Iskri, pa je Vedran u dilemi da li da ipak izvrši zadatak i upotrebi šok-bombu. Viktor pod uticajem navijača hoće da se krsti,. Kosta misli da treba da sačekaju Mimu da se dogovore oko toga. Gavra bi da se druži sa Marom, a Mara trenutno ne želi da se druži ni sa kim. Dobija opomenu pred otkaz i umanjenje plate. Zdravko donese svoju opremu za pecanje u Arsenijevu kuću. Marin bez pitanja uzima Zdravkove štapove i odlazi na pecanje sa Olgom.
Happy
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžija
14.00 Bračni trougao, serija
14.50 Vesti
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Senka prošlosti, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Senka prošlosti, serija
23.46 Crvene ruže, serija
00.33 Porodične tajne, serija
01.15 Velika porodica, serija
02.00 Radio Happy
Najava
Porodične tajne 19.10 Happy
Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.
HYPE TV
07.00 City Hype, emisija
08.00 Male stvari - Veljko Kuzmančević, Tamara Raonić i Ana Rodić
09.30 Dug moru, igrana serija
10.30 Pevaj brate, igrana serija
11.00 Počivaj u miru, Kler, film
13.00 City Hype, emisija
14.00 Aviondžije, igrana serija
15.00 OPA šou; gosti: Zoran Dašić Daša, Marko Dašić, Ivana Ćosić i Jovan Nikolić Njegovan
16.00 Diši duboko, film
18.00 Dug moru, igrana serija
19.00 City Hype, emisija
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Pevaj brate, igrana serija
22.00 (NE) dokazani - Ana Milićević
23.00 Gradski lovac, film
01.00 Dug moru, igrana serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Šapa na dlanu
12.15 Sportsko oko
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Velikani
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Buna ziua
20.00 Povratak kući, serija
21.00 Zdrav i prav
21.30 U centru pažnje
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
00.00 Vojvođanska događanja
24 KITCHEN
12.00 Seoske tajne: Meri Beri
13.00 Pecite sa Akisom
14.00 Ejnslijev mediteranski kuvar
15.00 Džejmijeva super hrana
16.30 Prijatno
17.00 Nina Babić: Moja francuska pekarica
18.00 Brzi obroci sa Miljuškom: Svež početak
18.45 Seoske tajne: Meri Beri
20.00 Akisovo kulinarsko putovanje
STAR LIFE
09.15 Čikaška hitna pomoć
10.10 Čikaška hitna pomoć
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Maksima
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Grejs i Frenki
15.15 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Skajmed
22.55 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
05.50 Nagon, film
07.20 Gogen putovanje na Tahiti, film
09.00 Zoi, film
11.25 Izgubljeno nađeno, film
12.55 Pepeljavko, film
14.40 Megin plan, film
16.15 Mardžori Prajm, igrani film
17.50 Gogen putovanje na Tahiti, film
19.30 Lejdi Magbet, igrani film
21.00 Doba sutrašnjice, film
22.25 Zoi, film
00.05 Zaljubljeni provalnik, film
SUPERSTAR
07.00 Klan 3, igrana serija
08.05 Klan 3, igrana serija
09.05 Klan 3, igrana serija
10.05 Šifra sabljarka, film
11.50 Mortal Kombat, film
13.35 Ruski konzul, film
16.10 U velikom stilu, film
17.50 Generalova kći, film
19.55 Klan 3, igrana serija
21.00 Klan 3, igrana serija
22.10 Borba za pravdu, film
23.55 Priznaj Fleč, film
PRVA PLUS
10.00 Sinđelići, serija
11.30 Krunska 11, igrana serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Besa, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 12 reči, serija
19.45 Dostavljač, film
21.55 Andrija i Anđelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
23.25 Besa, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
10.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.00 Balkanskom ulicom
12.20 Svet u pokretu: Expo 2027
12.40 Scena
13.05 Elif, igrana serija
14.05 Šou Stoperka - Goca Tržan
15.15 Scena
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Kontra kadar
18.45 Vjeruj u ljubav podkast
19.35 Elif, igrana serija
20.30 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Podkast: Životna priča
23.20 Kontra kadar
00.00 Složna braća - Next Đeneration, igrana serija
00.55 Koban rizik, film
02.20 Život u balansu
03.10 Scena
03.30 Složna braća - Next Đeneration, igrana serija
04.30 Super šerif, film
Newsmax Balkans
06.30 Top story
07.00 Tražim reč
08.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.05 Stav dana
10.30 Top story
11.00 Perspektiva
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.05 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.05 Stav regiona
18.00 Presek
18.30 Stav dana
19.00 Naša priča
20.00 Vesti
20.05 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Bizlife week
22.30 Kadrovi vremena: Proces
23.00 Top story
23.45 Naša priča
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