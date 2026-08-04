RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.55 Vreme

11.00 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.35 Sportski dnevnik

12.50 Od zlata jabuka

13.20 Kuhinja moga kraja

14.15 Dinastija, igrana serija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.05 Srećni ljudi, igrana serija

16.55 Obrazovne vinjete

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.25 Vreme

19.30 Dnevnik

20.00 Dan sećanja na stradale i prognane Srbe u akciji „Oluja“, prenos (Mrkonjić grad)

21.00 Srećni ljudi, igrana serija

21.45 Diverzanti, film

23.10 Dnevnik

23.30 Piter Gan, film

01.10 Dinastija, serija

01.50 Kina: Sagrađeno da traje – drevna kineska arhitektura

02.20 Dnevnik

03.00 Obrazovne vinjete

03.05 Fudbal: Kvalifikacije za Ligu šampiona, Hapoel Berševa - Crvena zvezda, snimak

Najava

Piter Gan 23.30 RTS1

Piter Gan istražuje ubistvo Skarlotija, mafijaša koji mu je nekada spasao život. Izgleda da je glavni osumnjičeni Fusko, koji je preuzeo vođstvo. Usred istrage u Ganov stan dolazi gola žena i predstavlja se kao Samanta. Kako slučaj napreduje, dešavaju se sve mračniji i krvaviji zločini, uključujući i bombaški napad na "Maderin bar", jedno od Ganovih omiljenih mesta. Na kraju, Fusko daje Ganu rok da dokaže da mafijaš nije ubio Skarlotija — u suprotnom, Gan će biti ubijen. Uloge: Kreg Stivens, Lora Devon, Edvard Asner

RTS 2

06.20 Verski kalendar

06.25 Datum

06.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.45 Zlatna ploča – Zvonko Bogdan

07.30 Slagalica

08.00 Babino unuče

08.25 Lola i Mila

08.30 Porodica u divljini

08.55 Bleja

09.05 Plava ptica u Poljskoj

09.10 Vaga za tačno merenje

09.35 Miksi i Kiki

09.50 Priđi bliže

10.40 Eko perspektive

11.05 Eko minijature

11.10 Eko perspektive

11.35 Eko minijature

11.40 Beogradske oaze

12.15 Panonikum

12.45 Metamorfoze: Paolo Mađeli

13.25 Velika iluzija

14.00 Skandal na dvoru, film

15.40 Znanje imanje

16.35 Pravo na sutra

17.00 Festival u Atini i Epidaurusu

17.30 Boje duše

18.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

18.05 Gorka osveta, serija

18.55 Fudbal: Kvalifikacije za Ligu šampiona

19.25 Fudbal: Kvalifikacije za Ligu šampiona, Hapoel Berševa - Crvena zvezda, prenos

21.50 Kina: Sagrađena da traje – drevna kineska arhitektura

22.20 Vremenska kapsula

22.50 Naučni portal

23.20 Alijensta, serija

00.10 Gorka osveta, serija

01.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

01.05 Znanje imanje

01.55 Pravo na sutra

02.20 Eko minijature

02.25 Eko perspektive

03.15 Eko minijature

03.20 Metamorfoze

03.50 Velika iluzija

04.25 Vremenska kapsula

04.50 Boje duše:Živa umetnost

Najava

Fudbal: Kvalifikacije za Ligu šampiona, Hapoel Berševa - Crvena zvezda 19.25 RTS2

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju u Mađarskoj kod ekipe Hapoela iz Berševe u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Meč se igra od 19 časova i 30 minuta uz direktan prenos na Drugom programu RTS-a. Komentator utakmice biće Nemanja Matić.

Biće to prvi međusobni okršaj ovih timova u zvaničnim evropskim utakmicama. Pre četiri godine Crvena zvezda odmerila je snage sa Makabijem iz Haife i pretrpela je poraz u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Makabi je slavio u dvomeču sa 5:4, a kuriozitet je to da je Dejan Stanković i tada bio na klupi Crvene zvezde u svom prvom mandatu. Naš šampion je u drugom kolu deklasirao ekipu Larna iz Severne Irske sa 9:0 u dvomeču, dok je Haopel savladao Vikingur sa Islanda ukupnim rezultatom 3:2 u dvomeču. Hapoel je aktuelni šampion Izraela. U prethodnoj sezoni osvojili su svoju šestu titulu od 1974. do danas. Klub je četiri puta slavio i u Kupu Izraela, poslednji put 2025, a ima i četiri Superkupa. Ove godine, u Superkupu poraženi su 16. jula od Makabija iz Tel Aviva sa 3:1. Hapoel je tri puta igrao u Ligi šampiona, 2016/17, 2017/18. i 2018/19. Jednom su stigli i do šesnaestine finala Lige Evrope 2016/17, a poslednji put igrali su u grupnoj fazi tog takmičenja 2020/21. Hapoel iz Berševe je poslednji nastup u glavnom žrebu nekog evropskog nadmetanja imao 2022/23. u Ligi Konferencije, gde su u ispali u grupi sa Viljarealom, Lehom i Austrijom iz Beča. Crvena zvezda želi do petog plasmana u elitno klupsko takmičenje. Ekipa je prošle sezone eliminisana od Lila u šesnaestini finala Lige Evrope, a poslednji nastup u Ligi šampiona naš šampion ostvario je 2024/25, ali nije prošao u nokaut fazu. Primarni cilj Stankovićevog tima biće novi nastup sa najboljima, a tim u dobroj formi dočekuje meč u Mađarskoj sa Hapoelom. Crveno-beli iz Beograda savladali su Mačvu iz Šapca sa 5:0 i Vojvodini sa 3:1 u domaćem šampionatu, a te pobede pratili su i ubedljivi trijumfi nad Larnom iz Severne irske u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, sa 4:0 i 5:0. Biće to Zvezdin peti meč u novoj sezoni. Sa druge strane, Hapoel je u prva tri meča izgubio Superkup od Makabija iz Tel Aviva sa 3:1 i meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Vikingura na Islandu sa 2:1. U revanšu su slavili sa 2:0 i prošli dalje. Ovo im je četvrti meč u novoj sezoni.

PINK

05.30 Novo jutro, emisija

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita - narod pita, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita - narod pita, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita - narod pita, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

21.30 Sudbina, igrana serija

22.00 Amidži šou, autor i voditelj Ognjen Amidžić

00.00 Elita - narod pita, rijaliti šou

Najava

Amidži šou 22.00 Pink

Moderan šou koji vodi Ognjen Amidžić. On dovodi najpopularnije ličnosti iz svih oblasti života da pričaju o onome što inače javno ne spominju.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

16.00 Budva na pjenu od mora, igrana serija

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Dadilja sa sela, igrana serija

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Jedini izlaz, igrana serija

23.00 Veza za dve noći, igrani film

00.45 Usamljena srca, igrani film

02.30 Pobednik, kviz

03.00 Najbolji san, igrana serija

04.00 Budva na pjenu od mora, igrana serija

Najava

Jedini izlaz 22.00 Prva

Serija „Jedini izlaz“ prati dešavanja u okrilju moćne advokatske porodice Kolar i njihovih javnih i tajnih saradnika. Uloge: Anđelku Stević Žugić, Ljubomir Bandović.

B92

06.00 Crtani filmovi, igrana serija

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Scena

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Urgentni centar, domaća igrana serija

14.00 Pokucaj na moja vrata, igrana serija

15.01 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.01 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, domaća igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Poziv upozorenja, igrani film

00.01 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

Najava

Pelagijin venac 21.05 B92

Oklagija pritisne Vedrana, preti direktno Iskri, pa je Vedran u dilemi da li da ipak izvrši zadatak i upotrebi šok-bombu. Viktor pod uticajem navijača hoće da se krsti,. Kosta misli da treba da sačekaju Mimu da se dogovore oko toga. Gavra bi da se druži sa Marom, a Mara trenutno ne želi da se druži ni sa kim. Dobija opomenu pred otkaz i umanjenje plate. Zdravko donese svoju opremu za pecanje u Arsenijevu kuću. Marin bez pitanja uzima Zdravkove štapove i odlazi na pecanje sa Olgom.

Happy

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžija

14.00 Bračni trougao, serija

14.50 Vesti

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Senka prošlosti, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Senka prošlosti, serija

23.46 Crvene ruže, serija

00.33 Porodične tajne, serija

01.15 Velika porodica, serija

02.00 Radio Happy

Najava

Porodične tajne 19.10 Happy

Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.

HYPE TV

07.00 City Hype, emisija

08.00 Male stvari - Veljko Kuzmančević, Tamara Raonić i Ana Rodić

09.30 Dug moru, igrana serija

10.30 Pevaj brate, igrana serija

11.00 Počivaj u miru, Kler, film

13.00 City Hype, emisija

14.00 Aviondžije, igrana serija

15.00 OPA šou; gosti: Zoran Dašić Daša, Marko Dašić, Ivana Ćosić i Jovan Nikolić Njegovan

16.00 Diši duboko, film

18.00 Dug moru, igrana serija

19.00 City Hype, emisija

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Pevaj brate, igrana serija

22.00 (NE) dokazani - Ana Milićević

23.00 Gradski lovac, film

01.00 Dug moru, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Šapa na dlanu

12.15 Sportsko oko

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Velikani

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Buna ziua

20.00 Povratak kući, serija

21.00 Zdrav i prav

21.30 U centru pažnje

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

00.00 Vojvođanska događanja

24 KITCHEN

12.00 Seoske tajne: Meri Beri

13.00 Pecite sa Akisom

14.00 Ejnslijev mediteranski kuvar

15.00 Džejmijeva super hrana

16.30 Prijatno

17.00 Nina Babić: Moja francuska pekarica

18.00 Brzi obroci sa Miljuškom: Svež početak

18.45 Seoske tajne: Meri Beri

20.00 Akisovo kulinarsko putovanje

STAR LIFE

09.15 Čikaška hitna pomoć

10.10 Čikaška hitna pomoć

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Maksima

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Grejs i Frenki

15.15 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Skajmed

22.55 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

05.50 Nagon, film

07.20 Gogen putovanje na Tahiti, film

09.00 Zoi, film

11.25 Izgubljeno nađeno, film

12.55 Pepeljavko, film

14.40 Megin plan, film

16.15 Mardžori Prajm, igrani film

17.50 Gogen putovanje na Tahiti, film

19.30 Lejdi Magbet, igrani film

21.00 Doba sutrašnjice, film

22.25 Zoi, film

00.05 Zaljubljeni provalnik, film

SUPERSTAR

07.00 Klan 3, igrana serija

08.05 Klan 3, igrana serija

09.05 Klan 3, igrana serija

10.05 Šifra sabljarka, film

11.50 Mortal Kombat, film

13.35 Ruski konzul, film

16.10 U velikom stilu, film

17.50 Generalova kći, film

19.55 Klan 3, igrana serija

21.00 Klan 3, igrana serija

22.10 Borba za pravdu, film

23.55 Priznaj Fleč, film

PRVA PLUS

10.00 Sinđelići, serija

11.30 Krunska 11, igrana serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Besa, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 12 reči, serija

19.45 Dostavljač, film

21.55 Andrija i Anđelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

23.25 Besa, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

10.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.00 Balkanskom ulicom

12.20 Svet u pokretu: Expo 2027

12.40 Scena

13.05 Elif, igrana serija

14.05 Šou Stoperka - Goca Tržan

15.15 Scena

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Kontra kadar

18.45 Vjeruj u ljubav podkast

19.35 Elif, igrana serija

20.30 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Podkast: Životna priča

23.20 Kontra kadar

00.00 Složna braća - Next Đeneration, igrana serija

00.55 Koban rizik, film

02.20 Život u balansu

03.10 Scena

03.30 Složna braća - Next Đeneration, igrana serija

04.30 Super šerif, film

Newsmax Balkans

06.30 Top story

07.00 Tražim reč

08.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.05 Stav dana

10.30 Top story

11.00 Perspektiva

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.05 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.05 Stav regiona

18.00 Presek

18.30 Stav dana

19.00 Naša priča

20.00 Vesti

20.05 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Bizlife week

22.30 Kadrovi vremena: Proces

23.00 Top story

23.45 Naša priča