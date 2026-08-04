Arena Premium 1

06.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Vojvodina – Mačva

08.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Železničar – Mladost

10.30  Fudbal Škotska liga: Seltik – Dandi

12.30  Fudbal Holandski Superkup: PSV - AZ Alkmar

14.00  Porodica FIFA: Ljubavna priča, dokumentarni film

15.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Partizan – IMT

17.15  Fudbal Mozzartbet Superliga: Pregled 3. Kola

18.30  Fudbal UEFA Liga Šampiona – Kvalifikacije: Studio

19.30  Fudbal UEFA Liga Šampiona: Hapoel Berševa - Crvena zvezda, kvalifikacije

21.30  Fudbal UEFA Liga Šampiona – Kvalifikacije: Studio

22.00  Fudbal UEFA Liga Šampiona: Pregled sezone

23.00  Fudbal UEFA Liga šampiona: Olimpijakos - NEK Najmegen, kvalifikacije

 

Arena Premium 2

06.00  Tenis ATP/WTA 500 – Vašington: Finale – žene, sportski program

08.30  Tenis ATP/WTA 500 – Vašington: Finale – muškarci, sportski program

10.30  Tenis WTA 250 – Memfis: Finale

13.30  Odbojka Liga Nacija: Finale

16.00  Rukomet Evropsko prvenstvo U18 (M): Srbija – Francuska

20.00  UEFA Liga šampiona - Kvalifikacije: Olimpijakos - NEK Najmegen

22.00  Put Šampiona: Olimpijakos

22.45  Fudbal Škotska liga: Pregled 1. Kola

01.00  Košarka NBA: Klivlend - Detroit, G4

03.00  Košarka NBA: Oklahoma - Finiks, G1

 

Eurosport 1

Utorak 4 Avgust 2026

06.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France Žene, Etapa 3

06.30  Snuker: Šangaj Masters, Finale

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Poljske, muškarci Etapa 1

09.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France Žene, Etapa 3

10.30  Magazin: Sailing SailGP, Racing on the Edge

11.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, muškarci Finale

12.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, Žene, Finale

13.00  Snuker: Šangaj Masters, Finale

15.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France Žene, Etapa 3

15.45  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France Žene, Etapa 4

18.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Poljske, muškarci Etapa 2

20.00  Snuker: World Open, Finale, Roni O'Saliven - Thepchaiya Un-Nooh

21.30  Magazin: Esport Svetski Kup, Esports Show

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France Žene, Etapa 4

23.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Poljske, muškarci Etapa 2