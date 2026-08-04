Arena Premium 1
06.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Vojvodina – Mačva
08.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Železničar – Mladost
10.30 Fudbal Škotska liga: Seltik – Dandi
12.30 Fudbal Holandski Superkup: PSV - AZ Alkmar
14.00 Porodica FIFA: Ljubavna priča, dokumentarni film
15.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Partizan – IMT
17.15 Fudbal Mozzartbet Superliga: Pregled 3. Kola
18.30 Fudbal UEFA Liga Šampiona – Kvalifikacije: Studio
19.30 Fudbal UEFA Liga Šampiona: Hapoel Berševa - Crvena zvezda, kvalifikacije
21.30 Fudbal UEFA Liga Šampiona – Kvalifikacije: Studio
22.00 Fudbal UEFA Liga Šampiona: Pregled sezone
23.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Olimpijakos - NEK Najmegen, kvalifikacije
Arena Premium 2
06.00 Tenis ATP/WTA 500 – Vašington: Finale – žene, sportski program
08.30 Tenis ATP/WTA 500 – Vašington: Finale – muškarci, sportski program
10.30 Tenis WTA 250 – Memfis: Finale
13.30 Odbojka Liga Nacija: Finale
16.00 Rukomet Evropsko prvenstvo U18 (M): Srbija – Francuska
20.00 UEFA Liga šampiona - Kvalifikacije: Olimpijakos - NEK Najmegen
22.00 Put Šampiona: Olimpijakos
22.45 Fudbal Škotska liga: Pregled 1. Kola
01.00 Košarka NBA: Klivlend - Detroit, G4
03.00 Košarka NBA: Oklahoma - Finiks, G1
Eurosport 1
Utorak 4 Avgust 2026
06.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France Žene, Etapa 3
06.30 Snuker: Šangaj Masters, Finale
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Poljske, muškarci Etapa 1
09.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France Žene, Etapa 3
10.30 Magazin: Sailing SailGP, Racing on the Edge
11.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, muškarci Finale
12.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, Žene, Finale
13.00 Snuker: Šangaj Masters, Finale
15.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France Žene, Etapa 3
15.45 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France Žene, Etapa 4
18.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Poljske, muškarci Etapa 2
20.00 Snuker: World Open, Finale, Roni O'Saliven - Thepchaiya Un-Nooh
21.30 Magazin: Esport Svetski Kup, Esports Show
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France Žene, Etapa 4
23.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Poljske, muškarci Etapa 2
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