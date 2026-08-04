23.00 Prva

Veza za dve noći

Nakon užasne veze za jednu noć, dvoje stranaca bude se zavejani, nakon mećave koja je u led okovala čitav Menhetn. Sada su zarobljeni u malenom stanu, primorani da upoznaju jedno drugo mnogo bolje nego što je to običaj kod veza za jednu noć. Uloge: Lio Tipton, Majls Teler.

22.15 B92

Poziv upozorenja

Film pokazuje koliko je privatnim finansijskim kompanijama, naročito u Americi, potreban stroži nadzor državnih regulatornih tela i čvršća pravila ponašanja kako bi se izbeglo da nezasitni pojedinci u nastojanju da ostvare što veću dobit ugroze funkcionisanje celokupne američke, pa i svetske privrede. Uloge: Zakari Kvinto, Stenli Tuči, Kevin Spejsi.

21.00 CINEMANIA

Doba sutrašnjice

U ogromnoj pustinjskoj oazi kraljica leži na samrti dok njen sin princ putuje kroz divljinu u nadi da će pronaći mitski lek koji bi joj spasao život. Nakon što umakne nasilnim motociklistima predvođenim Vorlordom i njegovom desnom rukom, princ upoznaje robota-ubicu Eš, koja se nalazi u potrazi za vlastitom dušom. Uloge: Džejms Franko, Mila Jovović, Lusi Lu, Snup Dog.