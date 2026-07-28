U vreme kada se sve više pažnje posvećuje higijeni, mnogi i dalje zaboravljaju da pojedine namirnice treba oprati pre upotrebe. Iako redovno peremo ruke i dezinfikujemo predmete koje često dodirujemo, određena hrana može na svojoj površini sadržati bakterije, nečistoće ili ostatke pesticida.

Stručnjaci savetuju da nekoliko jednostavnih navika može značajno smanjiti rizik od kontaminacije hrane i doprineti bezbednijoj ishrani.

Voće i povrće sa jestivom korom

Jabuke, kruške, grožđe, paradajz i drugo voće i povrće sa jestivom korom treba dobro oprati pod mlazom hladne vode pre konzumiranja. Na njihovoj površini mogu se nalaziti ostaci zemlje, pesticida i mikroorganizama.

Nakon pranja preporučuje se da ih osušite čistim papirnim ubrusom ili kuhinjskom krpom.

Operite i voće koje gulite

Mnogi misle da banane, pomorandže, dinje ili lubenice nije potrebno prati jer se kora ne jede. Međutim, tokom guljenja ili sečenja bakterije sa spoljne strane mogu preći na jestivi deo ili na ruke i nož.

Zato je preporučljivo oprati i ove namirnice pre ljuštenja ili sečenja.

Ne zaboravite konzerve

Površina konzervi može biti zaprljana tokom transporta i skladištenja. Prilikom otvaranja, nečistoće i bakterije mogu dospeti u sadržaj konzerve.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da limenke kratko operete ili prebrišete pre otvaranja.

Jezgrasto voće

Orasi, bademi, lešnici i drugo jezgrasto voće takođe je poželjno isprati pre konzumacije, posebno ako se kupuje u rinfuzi.

Pranjem se uklanjaju prašina i moguće nečistoće sa površine, a neki ljudi ih potapaju u vodu i zbog smanjenja sadržaja fitinske kiseline.

Sušeno voće

Suvo grožđe, suve kajsije, smokve i drugo sušeno voće, naročito ako nije fabrički upakovano, može sadržati prašinu i druge nečistoće.

Pre upotrebe preporučuje se da ga dobro isperete pod mlazom vode, a po želji možete ga potopiti u vodu nekoliko sati.

Jednostavna navika koja čuva zdravlje

Temeljno pranje voća, povrća i drugih namirnica pre konzumiranja može pomoći u uklanjanju bakterija, prljavštine i drugih nečistoća sa njihove površine. Ova jednostavna navika doprinosi bezbednijoj pripremi hrane i smanjuje rizik od unošenja neželjenih mikroorganizama.