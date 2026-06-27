Arena Premium 1

11.00  FIFA SP: Fudbal Urugvaj - Španija

13.15  Fudbal  FIFA SP: Goleada

13.30  Fudbal  FIFA SP: Egipat - Iran

15.30  Fudbal  FIFA SP: Novi Zeland - Belgija

17.30  Fudbal  FIFA SP: Norveška - Francuska

20.00  Košarka Španska liga G5: Valensija - Barselona, finale

22.00  FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

23.00  Fudbal FIFA SP: Panama – Engleska

01.00  Priče iz gradova: Majami

01.30  Fudbal FIFA SP: Kolumbija – Portugal

04.00  Fudbal FIFA SP: Jordan – Argentina

 

Arena Premium 2

08.20  Basket FIBA 3x3 World Tour 3x3 Ulaanbaatar, grupna faza

14.00  Arena Izazov ep. 38

15.00  Red Bull Cliff Diving World Series - Skokovi u vodu Danska: Kopenhagen

17.00  Odbojka Liga Nacija: SAD - Japan

20.00  Oni vole Srbiju

20.30  Odbojka Liga Nacija: Francuska - Srbija

22.30  Priče iz gradova: Filadelfija

23.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Hrvatska – Gana

01.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: DR Kongo – Uzbekistan

 

Eurosport 1

04.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Madrid, Brzina, muškarci i  žene, finale

06.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 4

07.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 5

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 5

09.30  Snuker: Tur šampionata, finale, Džad Tramp - Zhao Xintong

10.45  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Madrid, Brzina, muškarci i  žene, finale

11.45  Magazin: Biciklizam, Cycling Show

12.15  Biciklizam: Nacionalno prvenstvo Španije, žene, Elite Drumska trka

14.00  Biciklizam: Nacionalni šampionat Francuske, La Tour du Pin, žene, Elite Drumska trka

16.25  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 5

17.20  BMX: Šampionat Evrope, Sarians, Trke

21.00  Biciklizam: Nacionalni šampionat Francuske, La Tour du Pin, žene, Elite Drumska trka

22.30  Snuker: Tur šampionata, finale, Džad Tramp - Zhao Xintong