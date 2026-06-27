Arena Premium 1
11.00 FIFA SP: Fudbal Urugvaj - Španija
13.15 Fudbal FIFA SP: Goleada
13.30 Fudbal FIFA SP: Egipat - Iran
15.30 Fudbal FIFA SP: Novi Zeland - Belgija
17.30 Fudbal FIFA SP: Norveška - Francuska
20.00 Košarka Španska liga G5: Valensija - Barselona, finale
22.00 FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
23.00 Fudbal FIFA SP: Panama – Engleska
01.00 Priče iz gradova: Majami
01.30 Fudbal FIFA SP: Kolumbija – Portugal
04.00 Fudbal FIFA SP: Jordan – Argentina
Arena Premium 2
08.20 Basket FIBA 3x3 World Tour 3x3 Ulaanbaatar, grupna faza
14.00 Arena Izazov ep. 38
15.00 Red Bull Cliff Diving World Series - Skokovi u vodu Danska: Kopenhagen
17.00 Odbojka Liga Nacija: SAD - Japan
20.00 Oni vole Srbiju
20.30 Odbojka Liga Nacija: Francuska - Srbija
22.30 Priče iz gradova: Filadelfija
23.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Hrvatska – Gana
01.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: DR Kongo – Uzbekistan
Eurosport 1
04.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Madrid, Brzina, muškarci i žene, finale
06.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 4
07.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 5
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 5
09.30 Snuker: Tur šampionata, finale, Džad Tramp - Zhao Xintong
10.45 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Madrid, Brzina, muškarci i žene, finale
11.45 Magazin: Biciklizam, Cycling Show
12.15 Biciklizam: Nacionalno prvenstvo Španije, žene, Elite Drumska trka
14.00 Biciklizam: Nacionalni šampionat Francuske, La Tour du Pin, žene, Elite Drumska trka
16.25 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 5
17.20 BMX: Šampionat Evrope, Sarians, Trke
21.00 Biciklizam: Nacionalni šampionat Francuske, La Tour du Pin, žene, Elite Drumska trka
22.30 Snuker: Tur šampionata, finale, Džad Tramp - Zhao Xintong
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