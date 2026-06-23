RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.55 Sportski dnevnik

13.15 Od zlata jabuka

14.05 Kuhinja moga kraja

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Miris kiše na Balkanu, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Područje bez signal,, igrana serija

21.05 Jedan svet – Jedna igra

20.50 Fudbal: SP, Engleska - Gana, prenos

22.50 Jedan svet – Jedna igra

23.10 Dnevnik

00.35 Kuluturni dnevnik

00.50 Francuska veza, film

02.40 Dnevnik

03.00 Fudbal: SP, Engleska - Gana ,r.

Najava

Fudbal: SP, Engleska - Gana 20.50 RTS1

Posle prvog kola oba rivala su u odličnoj poziciji. Englezi su pobedili Hrvatsku a Gana Panamu, pa će svaki sledeći osvojeni bod biti dovoljan za plasman u sledeću fazu takmičenja. Englezi su naravno favoriti u delu sa Ganom. Protiv Hrvata su pokazali sjajan napadački kapacitet. Tuhel ima neverovatan izbor igrača, koji mogu jednim potezom da reše utakmicu. Od Harija Kejna preko Rašforda, Sake, Maduekea, Ezea, Gordana i ostalih, koji igraju u najjačim timovima Premijer lige. Sa druge strane je Gana, koja je jednim golom protiv Paname došla do zlatnih bodova. Sada će imati mnogo teži zadatak i osvajanje jednog boda bio bi podvig za ovu afričku reprezentaciju. Komentator je Miloš Krivokapić.

RTS 2

06.10 Verski kalendar

06.20 Datum

06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.30 Koncert za dobro jutro: Zlatna ploča

07.30 Slagalica

08.00 Babino unuče

08.25 Lola i Mila

08.30 Porodica u divljini

09.00 Bleja

09.10 Vaga za tačno merenje

09.40 Pevac

10.00 Sednica Narodne skupštine Republike Srbije (program zavisi od trajanja prenosa)

10.00 Priđi bliže

10.35 Eko perspektive

11.00 Eko minijature

11.05 Eko perspektive

11.25 Eko minijature

11.30 Eko perspektive

11.50 Plus prirode

12.20 Lepota različitosti

12.40 Metamorfoze

13.25 Velika iluzija

14.00 Andormedin soj, film

16.00 Fudbal SP: Arentina - Austrija, snimak

18.05 Ličja i naličja

18.40 Boje duše: Iskreno stvaralaštvo

19.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.15 Gorka osveta, serija

20.10 24 sata sa velikim mačkama

21.00 Ženski raj, serija

22.00 Vavilon

22.30 Naučni portal

23.05 Savremeni profil mladih: Ekologija i mladi, planeta u rukama mladih

23.30 Na nišanu, serija

00.20 Koncert - Kerber

01.25 Gorka osveta, serija

02.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.15 Znanje imanje

03.05 Trag

03.40 24 sata sa velikim mačkama

Najava

24 sata sa velikim mačkama 20.10 RTS2

Ova uzbudljiva dokumentarna serija u produkciji BBC-ja snimana je u Bocvani i prati lavove, leoparde i geparde non-stop tokom šest meseci.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera

11.15 Ekskluzivno

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

21.30 Sudbina, igrana serija

22.00 Amidži šou

00.00 Elita – žurka, rijaliti šou

Najava

Amidži šou 22.00 Pink

Moderan šou koji vodi Ognjen Amidžić. On dovodi najpopularnije ličnosti iz svih oblasti života da pričaju o onome što inače javno ne spominju.

PRVA

05.55 Jutro

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena, autorka i voditeljka Nataša Pavlović

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Hajde da se volimo, voditelji: Danijela Pantić i Zoran Pajić

23.00 Glam i Drama

00.00 Žigolo, igrani film

01.45 Ekskluziv

02.15 Nikad nije kasno, muzički program

04.45 Pobednik

Najava

Hajde da se volimo 22.00 Prva

Nova epizoda emisije "Hajde da se volimo" na Prvoj televiziji od 22.00 donosi niz inspirativnih priča o humanosti, porodici, talentu i ostvarenju snova. Emisija počinje emotivnim video porukama građana upućenim njihovim najmilijima, nakon čega voditelji publici predstavljaju priču o Miroslavi Stevanović, volonterki Narodne kuhinje u Čačku koja već više od dve decenije nesebično pomaže ljudima u nevolji i svojim radom predstavlja oslonac čitavoj zajednici. Nakon prvog dela njene priče, gledaoci dobijaju priliku da se i sami prijave ili nominuju svoje tihe heroje. Sledeća priča vodi nas do devetogodišnjeg Lazara, talentovanog košarkaša i velikog navijača Crvene zvezde, čiji san da se oproba kao sportski komentator postaje stvarnost zahvaljujući emisiji. U nastavku se vraćamo jednoj od najpotresnijih priča iz prethodnih epizoda – priči o Nadeždi, samohranoj majci i velikom borcu, koja u studiju doživljava emotivan susret sa svojom decom, prima video poruku sina i iznenađenje koje će joj pomoći da započne novo životno poglavlje. Emisija potom donosi priču Alise, violinistkinje poreklom iz Jermenije koja je životni dom pronašla u Srbiji, a čija se dugogodišnja želja ostvaruje nastupom pred publikom i orkestrom u studiju, uz razgovor sa njenom prijateljicom i simbolično uručenje poklona. U završnici se publika vraća priči o Miroslavi Stevanović, koja zajedno sa predstavnicom Crvenog krsta dolazi u studio gde govori o svom životnom pozivu, značaju volontiranja i porodičnoj tradiciji pomaganja drugima. Emotivna video poruka i donacija za Narodnu kuhinju u Čačku predstavljaju veliko finale epizode, koja kroz sve svoje segmente slavi dobrotu, zajedništvo, zahvalnost i snagu malih gestova koji menjaju živote.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Scena

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, infotmativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, infotmativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Administrator, igrani film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

Pelagijin venac 21.05 B92

Marin odlazi na vikendicu da poseti Olgu i pokuša da je vrati. Za to vreme, Emilija i Zdravko će ostati u Arsenijevoj kući. Lidija takođe odlazi sa Marinom, ne želi da dođe do konflikta između njega i Gradimira. Vladan se nalazi sa Živanom, jer mu je potrebna osoba koja će voditi klub penzionera, a da to ne bude Marin. Živan misli da je Vladanova majka Dikosava idelna osoba za to. Gavra vrbuje Vedrana za posao na njegovoj farmi. Daje mu 100 evra kao predujam. Pekara se ponovo otvara. Sima je tužan jer mora da pobaca starudiju koju je danima sakupljao. Kese iz smeća ostavi kod Damjana, a zauzvrat mu duplo smanji kiriju. Damjan ipak obavesti Marka, koji sve ponovo pobaca.

Happy

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, igrana serija

23.46 Crvene ruže, serija

00.33 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

Najava

Porodične tajne 19.10 Happy

Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Male stvari - Dr. Milena Bratičević i Ksenia Lea Ronai

09.30 Klan, igrana serija

10.30 Bos il’ hadžija, igrana serija

11.00 Srce na terenu, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije, igrana serija

15.00 Opa šou

16.00 Bombaši, igrani film

18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

18.40 Hype intervju - Boris Stjepanović

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Klan, igrana serija

22.00 (Ne) dokazani - Adrijana Farkaš

23.00 Božiji oklop, igrani film

01.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

06.35 Bugarske ruže

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Šapa na dlanu

12.15 Sportsko oko

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Velikani

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Buna ziua!

20.00 Tajne vinove loze, igrana serija

21.00 Zdrav i prav

21.30 U centru pažnje

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

24 KITCHEN

12.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

13.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši

15.15 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće

16.45 Prijatno

17.00 Rudolfova pekara: Proslave

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

20.00 Stenli Tuči

STAR LIFE

06.00 Do poslednjeg čoveka

07.35 Dr Haus

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Elsbet

12.55 Bračne vode

14.45 Ljubavni život

15.15 Do poslednjeg čoveka

17.05 Na neviđeno

18.00 Telo je dokaz

19.00 Dr Haus

20.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 911

22.55 Bračne vode

23.20 Bračne vode

CINEMANIA

05.30 Plesačica, igrani film

07.20 Ema, igrani film

09.10 Rajsko putovanje, film

10.25 Tihi zaliv, film

12.25 Projekat Florida, film

14.15 Sibir, igrani film

15.55 Iznenadni napad, film

17.25 Ema, igrani film

19.15 Gđica Marks, igrani film

21.00 Tri medveda i Božić, film

22.20 Tajni agent, film

00.25 Buđenje na ostrvu, film

01.50 Bitka dronova, igrani film

SUPERSTAR

06.40 Besa, domaća igrana serija

07.35 Besa, domaća igrana serija

08.30 Zaboravljeni, domaći film

10.10 Mafijaš na terapiji, igrani film

12.00 Krid rađanje legende, igrani film

14.15 Početni udarac, domaći film

16.10 Mafijaš pod stresom, igrani film

17.55 Mamurluk u Vegasu, igrani film

20.00 Besa, igrana serija

21.00 Besa, igrana serija

22.00 Otporan na metke, igrani film

23.50 Grad lopova, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Romansa u Maloj Italiji, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

23.25 Popadija, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

12.00 Nije srpski ćutati

12.50 Metar moga sela

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Preživeti Beograd, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Sportal: Mundijalske priče

19.30 Šešir profesora Koste Vujića, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Podkast: Životna priča

23.25 Scena

23.45 Dug moru, igrana serija

00.40 Neka ostane među nama, igrani film

02.10 Podkast: Životna priča

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Top story

11.00 Perspektiva

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Naša priča

20.00 Vesti

20.10 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Bizlife week

22.30 Kadrovi vremena: Dekade

23.30 Top story