RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.55 Sportski dnevnik
13.15 Od zlata jabuka
14.05 Kuhinja moga kraja
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Miris kiše na Balkanu, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Područje bez signal,, igrana serija
21.05 Jedan svet – Jedna igra
20.50 Fudbal: SP, Engleska - Gana, prenos
22.50 Jedan svet – Jedna igra
23.10 Dnevnik
00.35 Kuluturni dnevnik
00.50 Francuska veza, film
02.40 Dnevnik
03.00 Fudbal: SP, Engleska - Gana ,r.
Najava
Fudbal: SP, Engleska - Gana 20.50 RTS1
Posle prvog kola oba rivala su u odličnoj poziciji. Englezi su pobedili Hrvatsku a Gana Panamu, pa će svaki sledeći osvojeni bod biti dovoljan za plasman u sledeću fazu takmičenja. Englezi su naravno favoriti u delu sa Ganom. Protiv Hrvata su pokazali sjajan napadački kapacitet. Tuhel ima neverovatan izbor igrača, koji mogu jednim potezom da reše utakmicu. Od Harija Kejna preko Rašforda, Sake, Maduekea, Ezea, Gordana i ostalih, koji igraju u najjačim timovima Premijer lige. Sa druge strane je Gana, koja je jednim golom protiv Paname došla do zlatnih bodova. Sada će imati mnogo teži zadatak i osvajanje jednog boda bio bi podvig za ovu afričku reprezentaciju. Komentator je Miloš Krivokapić.
RTS 2
06.10 Verski kalendar
06.20 Datum
06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.30 Koncert za dobro jutro: Zlatna ploča
07.30 Slagalica
08.00 Babino unuče
08.25 Lola i Mila
08.30 Porodica u divljini
09.00 Bleja
09.10 Vaga za tačno merenje
09.40 Pevac
10.00 Sednica Narodne skupštine Republike Srbije (program zavisi od trajanja prenosa)
10.00 Priđi bliže
10.35 Eko perspektive
11.00 Eko minijature
11.05 Eko perspektive
11.25 Eko minijature
11.30 Eko perspektive
11.50 Plus prirode
12.20 Lepota različitosti
12.40 Metamorfoze
13.25 Velika iluzija
14.00 Andormedin soj, film
16.00 Fudbal SP: Arentina - Austrija, snimak
18.05 Ličja i naličja
18.40 Boje duše: Iskreno stvaralaštvo
19.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.15 Gorka osveta, serija
20.10 24 sata sa velikim mačkama
21.00 Ženski raj, serija
22.00 Vavilon
22.30 Naučni portal
23.05 Savremeni profil mladih: Ekologija i mladi, planeta u rukama mladih
23.30 Na nišanu, serija
00.20 Koncert - Kerber
01.25 Gorka osveta, serija
02.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.15 Znanje imanje
03.05 Trag
03.40 24 sata sa velikim mačkama
Najava
24 sata sa velikim mačkama 20.10 RTS2
Ova uzbudljiva dokumentarna serija u produkciji BBC-ja snimana je u Bocvani i prati lavove, leoparde i geparde non-stop tokom šest meseci.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera
11.15 Ekskluzivno
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
21.30 Sudbina, igrana serija
22.00 Amidži šou
00.00 Elita – žurka, rijaliti šou
Najava
Amidži šou 22.00 Pink
Moderan šou koji vodi Ognjen Amidžić. On dovodi najpopularnije ličnosti iz svih oblasti života da pričaju o onome što inače javno ne spominju.
PRVA
05.55 Jutro
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena, autorka i voditeljka Nataša Pavlović
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno, kviz
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Hajde da se volimo, voditelji: Danijela Pantić i Zoran Pajić
23.00 Glam i Drama
00.00 Žigolo, igrani film
01.45 Ekskluziv
02.15 Nikad nije kasno, muzički program
04.45 Pobednik
Najava
Hajde da se volimo 22.00 Prva
Nova epizoda emisije "Hajde da se volimo" na Prvoj televiziji od 22.00 donosi niz inspirativnih priča o humanosti, porodici, talentu i ostvarenju snova. Emisija počinje emotivnim video porukama građana upućenim njihovim najmilijima, nakon čega voditelji publici predstavljaju priču o Miroslavi Stevanović, volonterki Narodne kuhinje u Čačku koja već više od dve decenije nesebično pomaže ljudima u nevolji i svojim radom predstavlja oslonac čitavoj zajednici. Nakon prvog dela njene priče, gledaoci dobijaju priliku da se i sami prijave ili nominuju svoje tihe heroje. Sledeća priča vodi nas do devetogodišnjeg Lazara, talentovanog košarkaša i velikog navijača Crvene zvezde, čiji san da se oproba kao sportski komentator postaje stvarnost zahvaljujući emisiji. U nastavku se vraćamo jednoj od najpotresnijih priča iz prethodnih epizoda – priči o Nadeždi, samohranoj majci i velikom borcu, koja u studiju doživljava emotivan susret sa svojom decom, prima video poruku sina i iznenađenje koje će joj pomoći da započne novo životno poglavlje. Emisija potom donosi priču Alise, violinistkinje poreklom iz Jermenije koja je životni dom pronašla u Srbiji, a čija se dugogodišnja želja ostvaruje nastupom pred publikom i orkestrom u studiju, uz razgovor sa njenom prijateljicom i simbolično uručenje poklona. U završnici se publika vraća priči o Miroslavi Stevanović, koja zajedno sa predstavnicom Crvenog krsta dolazi u studio gde govori o svom životnom pozivu, značaju volontiranja i porodičnoj tradiciji pomaganja drugima. Emotivna video poruka i donacija za Narodnu kuhinju u Čačku predstavljaju veliko finale epizode, koja kroz sve svoje segmente slavi dobrotu, zajedništvo, zahvalnost i snagu malih gestova koji menjaju živote.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Scena
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, infotmativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, infotmativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Administrator, igrani film
00.00 48 sati svadba
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
Najava
Pelagijin venac 21.05 B92
Marin odlazi na vikendicu da poseti Olgu i pokuša da je vrati. Za to vreme, Emilija i Zdravko će ostati u Arsenijevoj kući. Lidija takođe odlazi sa Marinom, ne želi da dođe do konflikta između njega i Gradimira. Vladan se nalazi sa Živanom, jer mu je potrebna osoba koja će voditi klub penzionera, a da to ne bude Marin. Živan misli da je Vladanova majka Dikosava idelna osoba za to. Gavra vrbuje Vedrana za posao na njegovoj farmi. Daje mu 100 evra kao predujam. Pekara se ponovo otvara. Sima je tužan jer mora da pobaca starudiju koju je danima sakupljao. Kese iz smeća ostavi kod Damjana, a zauzvrat mu duplo smanji kiriju. Damjan ipak obavesti Marka, koji sve ponovo pobaca.
Happy
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Žena, igrana serija
23.46 Crvene ruže, serija
00.33 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
Najava
Porodične tajne 19.10 Happy
Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Male stvari - Dr. Milena Bratičević i Ksenia Lea Ronai
09.30 Klan, igrana serija
10.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
11.00 Srce na terenu, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije, igrana serija
15.00 Opa šou
16.00 Bombaši, igrani film
18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
18.40 Hype intervju - Boris Stjepanović
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Klan, igrana serija
22.00 (Ne) dokazani - Adrijana Farkaš
23.00 Božiji oklop, igrani film
01.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
06.35 Bugarske ruže
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Šapa na dlanu
12.15 Sportsko oko
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Velikani
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Buna ziua!
20.00 Tajne vinove loze, igrana serija
21.00 Zdrav i prav
21.30 U centru pažnje
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
24 KITCHEN
12.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
13.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši
15.15 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće
16.45 Prijatno
17.00 Rudolfova pekara: Proslave
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
20.00 Stenli Tuči
STAR LIFE
06.00 Do poslednjeg čoveka
07.35 Dr Haus
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Elsbet
12.55 Bračne vode
14.45 Ljubavni život
15.15 Do poslednjeg čoveka
17.05 Na neviđeno
18.00 Telo je dokaz
19.00 Dr Haus
20.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 911
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
CINEMANIA
05.30 Plesačica, igrani film
07.20 Ema, igrani film
09.10 Rajsko putovanje, film
10.25 Tihi zaliv, film
12.25 Projekat Florida, film
14.15 Sibir, igrani film
15.55 Iznenadni napad, film
17.25 Ema, igrani film
19.15 Gđica Marks, igrani film
21.00 Tri medveda i Božić, film
22.20 Tajni agent, film
00.25 Buđenje na ostrvu, film
01.50 Bitka dronova, igrani film
SUPERSTAR
06.40 Besa, domaća igrana serija
07.35 Besa, domaća igrana serija
08.30 Zaboravljeni, domaći film
10.10 Mafijaš na terapiji, igrani film
12.00 Krid rađanje legende, igrani film
14.15 Početni udarac, domaći film
16.10 Mafijaš pod stresom, igrani film
17.55 Mamurluk u Vegasu, igrani film
20.00 Besa, igrana serija
21.00 Besa, igrana serija
22.00 Otporan na metke, igrani film
23.50 Grad lopova, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Romansa u Maloj Italiji, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
23.25 Popadija, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, igrana serija
12.00 Nije srpski ćutati
12.50 Metar moga sela
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Preživeti Beograd, igrana serija
18.50 Scena
19.10 Sportal: Mundijalske priče
19.30 Šešir profesora Koste Vujića, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Podkast: Životna priča
23.25 Scena
23.45 Dug moru, igrana serija
00.40 Neka ostane među nama, igrani film
02.10 Podkast: Životna priča
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Top story
11.00 Perspektiva
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.00 Vesti
20.10 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Bizlife week
22.30 Kadrovi vremena: Dekade
23.30 Top story
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