Pevačica Mina Kostić dobila je bitku za zdravlje, te je tako danas napustila kliniku Laza Lazarević u dobrom stanju u pratnji brata Milana i partnera Maneta Ćuruvije.

Vest o tome da je Mina Kostić zadržana u zdravstvenoj ustanovi izazvala je veliku pažnju javnosti pre nekoliko nedelja. Kako je ranije objavljeno, pevačica je primljena na lečenje nakon što je procenjeno da joj je potrebna stručna pomoć i medicinski nadzor. Tokom prethodnih dana mnogi njeni prijatelji, saradnici i fanovi raspitivali su se za njeno zdravstveno stanje, izražavajući podršku i želju da se što pre oporavi.

Mina je nedavno šokirala javnost kada je otvoreno govorila o teškom životnom periodu kroz koji je prolazila, kao i o navodnim vradžbinama kojima je, kako tvrdi, bila izložena.

- Bilo mi je veoma teško, mislila sam da ću umreti. Dudi sam rekla: "Hoćeš li da me sahraniš živu?" Imala sam 40 kilograma, bila sam veoma bolesna, i fizički i psihičk. Pre 16 godina dobila sam ulcerozni kolitis, odnosno zapaljenje debelog creva. Nije me sramota da pričam o tome. Uopšte nisam mogla da dojim dete - ispričala je ranije za "Skandal".

Kostićeva se potpuno oporavila, a ispred klinike kratko je rekla momaćim medijima: "Odlično se osećam!" i time stavila tačku na spekulacije o svom zdravstvenom stanju.