Hiljade ljudi ostalo je bez električne energije na Novom Zelandu zbog obilnih padavina, poplava i klizišta širom centralnih delova zemlje, saopštile su danas vlasti. Prema podacima kompanije "Powerco", danas je prijavljeno više od 3.000 prekida u snabdevanju strujom, dan nakon što su oluje pogodile regione uključujući i glavni grad Velington, preneo je Rojters.

Meteorološka služba "MetService" navela je da se vreme postepeno stabilizuje, ali su službe za vanredne situacije upozorile na krhotine na putevima, površinske poplave i rizik od novih klizišta. Nevreme je juče dovelo i do otkazivanja oko 200 letova u i iz Velingtona, dok su u oblasti Donjeg Hata zabeležene poplave i dva klizišta.

Vlasti podsećaju da je u sličnim vremenskim uslovima u januaru na Severnom ostrvu došlo do klizišta u kojem je poginulo šest osoba.