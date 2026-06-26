Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je prvobitna najavljena obustava saobraćaja u Mađarskoj za teretna vozila preko 7,5 tona, izmenjena zbog visokih temeratura, kao i da će saobraćaj biti obustavljen samo u nedelju 28. juna od 6 do 22 časova.

Zbog visokih temperatura i potrebe da se omogući nesmetan promet robe, bez ugrožavanja njenog kvaliteta, prvobitno najavljena obustava saobraćaja za teretna vozila u Mađarskoj, biće delimično izmenjena, saopštio je MUP.

Obustava saobraćaja za navedena teretna vozila neće se primenjivati tokom noći između 27. i 28. juna, u periodu od 22 časa do 6 časova, već će saobraćaj na teritoriji Mađarske biti obustavljen samo u nedelju, 28. juna, od 6 do 22 časa.

Uprava granične policije apeluje na sve prevoznike i vozače teretnih vozila da blagovremeno planiraju putovanje, da prate informacije nadležnih organa i stanje na graničnim prelazima, kao i da imaju u vidu da u navedenom periodu može doći do pojačanog intenziteta teretnog saobraćaja na graničnim prelazima sa Mađarskom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je najavilo da će nastaviti da prati situaciju i blagovremeno obaveštava javnost o svim informacijama od značaja za putnike, prevoznike i učesnike u saobraćaju, prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO