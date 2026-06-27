"Evo, dobio sam najnovije istraživanje gde je on na 45-46 odsto", kaže blokaderski novinar Aleksandar Dikić na Slavija info.

"Možemo da kažemo ili Đorđe Vukadinović, ili ovo istraživanje koje kažu da poštuju i jedna i druga strana. Odakle njemu 46 odsto?", pita se blokader.

"Ako je tačno. Odakle njemu posle 14 godina vlasti 46 odsto? I ja se sada, kada su mi to dostavili, ja kažem: Milošević kad je vladao nije imao toliko. Kad je padao nije imao toliko. Tadić kad je padao nije imao toliko. Niko kad je padao nije imao toliko, 46 odsto. Odakle njemu posle 14 godina vlasti, posle svih ovih afera, posle svih ovih turbulencija, odakle njemu 46 odsto? Ako ima 46 odsto, posle svega ovoga, neka vlada doživotno. Onda mi ne zaslužujemo bolje", rezignirano zaslužuje Dikić.

Blokaderi nemaju "tigrovo oko"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nedavno da će izbori biti uskoro i da su rezultati, prema najnovijim istraživanjima, bolji po SNS nego što su bili ranije.

"Za nas će izbori biti mnogo teški, uskoro će, biće mnogo teški, ali ja verujem u snagu svih ovih ljudi, u njihovu volju. Da vas ohrabrim, nisu loša istraživanja, valjda će biti bolja, videćemo", rekao je Vučić u četvrtak uveče u Inđiji, gde se sastao sa građanima koji pešače ka Beogradu kako bi prisustvovali skupu ''Srbija jedna porodica'' 27. juna.

Na pitanje novinara da li može da otkrije šta kažu nova istraživanja, Vučić je rekao da ne može.

"Ne mogu, ali dobili smo ih preksinoć. To smo radili i dobili sve. Bolje je nego što je bilo, ja nikad nisam zadovoljan. Znate, ljudi koji su zadovoljni, onda više nemaju 'tigrovo oko', onda više nemaju želju da nešto unaprede", rekao je predsednik Vučić.

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