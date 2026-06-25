RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Komšije, vidimo se, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.55 Sportski dnevnik
13.15 44/20: Tampere - Politika
13.40 Sasvim prirodno
14.00 Kuhinja mog karaja
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.10 Miris kiše na Balkanu, igrana serija
17.00 Dnevnik RT Vojvodina
17.20 Gastronomad
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Područje bez signala, igrana serija
21.00 Jedan svet – jedna igra
21.50 Fudbal SP: Ekvador - Nemačka, prenos
22.55 Jedan svet – jedna igra
00.10 Dnevnik
00.30 Kulturni dnevnik
00.45 Francuska veza, film
02.45 Dnevnik
03.20 Fudbal: SP: Ekvador - Nemačka
Najava
Fudbal SP: Ekvador - Nemačka 21.50 RTS1
Nemačka je sa dve pobede obezbedila plasman u sledeću fazu takmičenja. Ekvador ima samo jedan bod i skoro nemoguću misiju ispred sebe. Da pobedom protiv najefikasnije reprezentacije do sada obezbedi plasman među 32 najbolje selekcije sveta. Naravno iznenađenja su uvek moguća i zaista ih je bilo dosta na ovom šampionatu. Ipak realno gledajući Nemci su u prednosti. Ekvador je svoje šanse propustio u prva dva kola, jer je u duelima sa Obalom Slonovače i Kurasaom osvojio samo jedan bod. Komentator je Miloš Krivokapić.
RTS 2
06.10 Verski kalendar
06.20 Datum
06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.35 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Šumske priredbe
08.15 Kapetan Džon Piplfoks
09.05 NTC kviz
10.00 Portreti epoha
10.00 Sednica Narodne skupštine Republike Srbije (program zavisi od trajanja prenosa)
10.25 Čitanje dozvoljeno
10.50 RTS lab
11.15 Edu global
11.40 Eko minijature
11.55 Vodič kroz budućnost
12.10 Hemija za sve
12.30 Rodoslavci
13.00 Kultura Srba u Hrvatskoj
13.50 Nevidljiv strip
14.15 Ženski raj, serija
15.10 TV lica… kao sav normalan svet
16.00 Fudbal SP: Škotska - Brazil
18.05 Grozd
18.35 Lov i ribolov
19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.15 Gorka osveta, serija
20.10 24 sata dnevno sa velikim mačkama
21.10 Ženski raj, serija
21.50 Tribina mladih - 50 godina kasnije: Judit Šalgo
22.30 Kikuo, film
01.30 Konstrakta u Sava centru
02.45 Gorka osveta, serija
03.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
03.55 TV lica… kao sav normalan svet
Najava
Kikuo 22.30 RTS2
U posleratnom ekonomskom procvatu Japana, Kikua Tačibanu, rođenog u porodici gangstera, usvaja kabuki glumac. Uloge: Keitatsu Košijama, Soja Kurokava, Ai Mikami.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – gledanje snimaka, rijaliti šou
Najava
Ekskluzivno 11.15 Pink
Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno, kviz
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Hotel Beograd, igrana serija
23.00 Glam i Drama
00.00 Dvorac od stakla, igrani film
02.00 Ekskluziv
02.30 Ljubavni džekpot, igrani film
04.15 Pobednik
04.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Najbolji san 21.00 Prva
Radnja serije prati Ešrefa Teka (koga tumači Čataj Ulusoj), moćnog člana kriminalne organizacije „Jetimler“ (Siročad) u Istanbulu.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, serija
08.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Priče šampiona
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, igrana serija
20.00 Direktno sa Minjom Miletić
21.00 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Onog trenutka kada se probudiš mrtav, film
00.00 Leteći start
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica
02.15 Pelagijin venac, serija
03.00 Onog trenutka kada se probudiš mrtav, film
Najava
Pelagijin venac 21.00 B92
Mima izlazi iz bolnice, nečega se seća nečeg ne. Jana, Viktor i Kosta se lome da joj ugode, a ona ih nagovara da se vrate uobičajenim aktivnostima. Mara dolazi u pekaru, ona i Marko pričaju o svom odnosu i zaključuju da su sada prijatelji. Mara mu nudi savete oko Itane, smatra da on treba da se potrudi ako je stvarno zaljubljen. Darinka i Damjan obećavaju jedno drugom da više neće voditi nezdrav život. Leo prizna Nataši da Nevena planira da se odseli sa bebom. Muči ga to što neće viđati sina. Subotićka preti Nataši šestomesečnom suspenzijom ako ne prestane da radi stvari na svoju ruku.
Happy
05.30 Vesti
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Dobro veče
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
Najava
Telemaster 16.30 Happy
Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Sada i ovde; gost - Ivana Sinđić
09.35 Klan, igrana serija
10.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
11.00 Ljubavni život Budimira Trajkovića, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije, igrana serija
15.00 ABS šou
16.00 Drugarčine, igrani film
18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Klan, igrana serija
22.00 Zanatlije - Jorgandžija
22.30 Hype intervju - Biljana Obradović
23.10 Smrt je njegovo ime, igrani film
01.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
12.15 Deca su ukras sveta
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Šapa na dlanu
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Iz naših krajeva
20.00 Tajne vinove loze, igrana serija
21.00 Intervju
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, igrana serija
23.10 Preporučujemo
24 KITCHEN
13.00 Gladan ko vuk
14.00 Rik Stajn: Produženi vikend
15.15 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće
16.15 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte
17.00 Rudolfova pekara: Proslave
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
20.00 Stenli Tuči
STAR LIFE
07.35 Dr Haus
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 911: Nešvil
12.55 Svi vole Rejmonda
14.45 Ljubavni život
15.15 Do poslednjeg čoveka
17.05 Na neviđeno
18.00 Visok potencijal
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Uvod u anatomiju
22.55 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
06.30 Palm Springs, igrani film
09.15 Do kraja sveta, igrani film
10.55 Toni Erdman, igrani film
13.35 Sećanja na ubistvo, film
15.45 Umreti za, film
17.30 Četvrti protokol, film
19.25 Sijaj sijaj srećna zvezdo, film
21.00 Terenska kazna br 1, igrani film
22.30 Palm Springs, igrani film
00.00 Dobri duh rokenrola, film
01.30 Drugo jagnje, igrani film
SUPERSTAR
06.20 Besa, domaća igrana serija
07.20 Besa, domaća igrana serija
08.30 Uvek spremne žene, domaći film
10.15 Mamurluk u Bangkoku, igrani film
12.00 Krid 3, igrani film
14.00 Bal na vodi, domaći film
15.55 Rat sa dekom, igrani film
17.40 Mamurluk 3, igrani film
19.45 Besa, domća igrana serija
21.00 Besa, domća igrana serija
22.10 Požar u Kentakiju, igrani film
00.05 Dardevil, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Prečica do sreće, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
23.25 Popadija, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.50 Ceca šou
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Preživeti Beograd, igrana serija
18.50 Scena
19.10 Sportal: Mundijalske priče
19.40 Šešir profesora Koste Vujića, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
23.50 Scena
00.10 Dug moru, igrana serija
01.05 Balkanskom ulicom
02.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
03.40 Metar moga sela
04.05 Dug moru, igrana serija
04.55 Podkast: Životna priča
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Bizlife week
11.00 Razumno
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.00 Vesti
20.10 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
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