RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Komšije, vidimo se, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.55 Sportski dnevnik

13.15 44/20: Tampere - Politika

13.40 Sasvim prirodno

14.00 Kuhinja mog karaja

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.10 Miris kiše na Balkanu, igrana serija

17.00 Dnevnik RT Vojvodina

17.20 Gastronomad

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Područje bez signala, igrana serija

21.00 Jedan svet – jedna igra

21.50 Fudbal SP: Ekvador - Nemačka, prenos

22.55 Jedan svet – jedna igra

00.10 Dnevnik

00.30 Kulturni dnevnik

00.45 Francuska veza, film

02.45 Dnevnik

03.20 Fudbal: SP: Ekvador - Nemačka

Najava

Fudbal SP: Ekvador - Nemačka 21.50 RTS1

Nemačka je sa dve pobede obezbedila plasman u sledeću fazu takmičenja. Ekvador ima samo jedan bod i skoro nemoguću misiju ispred sebe. Da pobedom protiv najefikasnije reprezentacije do sada obezbedi plasman među 32 najbolje selekcije sveta. Naravno iznenađenja su uvek moguća i zaista ih je bilo dosta na ovom šampionatu. Ipak realno gledajući Nemci su u prednosti. Ekvador je svoje šanse propustio u prva dva kola, jer je u duelima sa Obalom Slonovače i Kurasaom osvojio samo jedan bod. Komentator je Miloš Krivokapić.

RTS 2

06.10 Verski kalendar

06.20 Datum

06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.35 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Šumske priredbe

08.15 Kapetan Džon Piplfoks

09.05 NTC kviz

10.00 Portreti epoha

10.00 Sednica Narodne skupštine Republike Srbije (program zavisi od trajanja prenosa)

10.25 Čitanje dozvoljeno

10.50 RTS lab

11.15 Edu global

11.40 Eko minijature

11.55 Vodič kroz budućnost

12.10 Hemija za sve

12.30 Rodoslavci

13.00 Kultura Srba u Hrvatskoj

13.50 Nevidljiv strip

14.15 Ženski raj, serija

15.10 TV lica… kao sav normalan svet

16.00 Fudbal SP: Škotska - Brazil

18.05 Grozd

18.35 Lov i ribolov

19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.15 Gorka osveta, serija

20.10 24 sata dnevno sa velikim mačkama

21.10 Ženski raj, serija

21.50 Tribina mladih - 50 godina kasnije: Judit Šalgo

22.30 Kikuo, film

01.30 Konstrakta u Sava centru

02.45 Gorka osveta, serija

03.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

03.55 TV lica… kao sav normalan svet

Najava

Kikuo 22.30 RTS2

U posleratnom ekonomskom procvatu Japana, Kikua Tačibanu, rođenog u porodici gangstera, usvaja kabuki glumac. Uloge: Keitatsu Košijama, Soja Kurokava, Ai Mikami.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – gledanje snimaka, rijaliti šou

Najava

Ekskluzivno 11.15 Pink

Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Loto 5

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Hotel Beograd, igrana serija

23.00 Glam i Drama

00.00 Dvorac od stakla, igrani film

02.00 Ekskluziv

02.30 Ljubavni džekpot, igrani film

04.15 Pobednik

04.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Najbolji san 21.00 Prva

Radnja serije prati Ešrefa Teka (koga tumači Čataj Ulusoj), moćnog člana kriminalne organizacije „Jetimler“ (Siročad) u Istanbulu.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, serija

08.15 Sanjalica, serija

09.15 7 dana: Priče šampiona

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, igrana serija

20.00 Direktno sa Minjom Miletić

21.00 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Onog trenutka kada se probudiš mrtav, film

00.00 Leteći start

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica

02.15 Pelagijin venac, serija

03.00 Onog trenutka kada se probudiš mrtav, film

Najava

Pelagijin venac 21.00 B92

Mima izlazi iz bolnice, nečega se seća nečeg ne. Jana, Viktor i Kosta se lome da joj ugode, a ona ih nagovara da se vrate uobičajenim aktivnostima. Mara dolazi u pekaru, ona i Marko pričaju o svom odnosu i zaključuju da su sada prijatelji. Mara mu nudi savete oko Itane, smatra da on treba da se potrudi ako je stvarno zaljubljen. Darinka i Damjan obećavaju jedno drugom da više neće voditi nezdrav život. Leo prizna Nataši da Nevena planira da se odseli sa bebom. Muči ga to što neće viđati sina. Subotićka preti Nataši šestomesečnom suspenzijom ako ne prestane da radi stvari na svoju ruku.

Happy

05.30 Vesti

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Dobro veče

23.00 Žena, igrana serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

Najava

Telemaster 16.30 Happy

Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Sada i ovde; gost - Ivana Sinđić

09.35 Klan, igrana serija

10.30 Bos il’ hadžija, igrana serija

11.00 Ljubavni život Budimira Trajkovića, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije, igrana serija

15.00 ABS šou

16.00 Drugarčine, igrani film

18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Klan, igrana serija

22.00 Zanatlije - Jorgandžija

22.30 Hype intervju - Biljana Obradović

23.10 Smrt je njegovo ime, igrani film

01.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

12.15 Deca su ukras sveta

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Šapa na dlanu

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Iz naših krajeva

20.00 Tajne vinove loze, igrana serija

21.00 Intervju

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, igrana serija

23.10 Preporučujemo

24 KITCHEN

13.00 Gladan ko vuk

14.00 Rik Stajn: Produženi vikend

15.15 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće

16.15 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte

17.00 Rudolfova pekara: Proslave

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

20.00 Stenli Tuči

STAR LIFE

07.35 Dr Haus

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 911: Nešvil

12.55 Svi vole Rejmonda

14.45 Ljubavni život

15.15 Do poslednjeg čoveka

17.05 Na neviđeno

18.00 Visok potencijal

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Uvod u anatomiju

22.55 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

06.30 Palm Springs, igrani film

09.15 Do kraja sveta, igrani film

10.55 Toni Erdman, igrani film

13.35 Sećanja na ubistvo, film

15.45 Umreti za, film

17.30 Četvrti protokol, film

19.25 Sijaj sijaj srećna zvezdo, film

21.00 Terenska kazna br 1, igrani film

22.30 Palm Springs, igrani film

00.00 Dobri duh rokenrola, film

01.30 Drugo jagnje, igrani film

SUPERSTAR

06.20 Besa, domaća igrana serija

07.20 Besa, domaća igrana serija

08.30 Uvek spremne žene, domaći film

10.15 Mamurluk u Bangkoku, igrani film

12.00 Krid 3, igrani film

14.00 Bal na vodi, domaći film

15.55 Rat sa dekom, igrani film

17.40 Mamurluk 3, igrani film

19.45 Besa, domća igrana serija

21.00 Besa, domća igrana serija

22.10 Požar u Kentakiju, igrani film

00.05 Dardevil, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Prečica do sreće, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

23.25 Popadija, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.50 Ceca šou

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Preživeti Beograd, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Sportal: Mundijalske priče

19.40 Šešir profesora Koste Vujića, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

23.50 Scena

00.10 Dug moru, igrana serija

01.05 Balkanskom ulicom

02.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

03.40 Metar moga sela

04.05 Dug moru, igrana serija

04.55 Podkast: Životna priča

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Bizlife week

11.00 Razumno

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Naša priča

20.00 Vesti

20.10 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča