Muškarac iz Zavidovića, inicijala A. H., rođen 1966. godine, preminuo je na licu mesta nakon pada sa drveta u mestu Vinište, opšina Žepče, potvrdila je Feni portparolka Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović.

Muškarac je bio u pratnji ženske osobe, a Policijska stanica Žepče dobila je informaciju o nesrećnom događaju u 15:20 sati.

- Preminuli je pao sa drveta na obalu reke Bosne. Služba Hitne medicinske pomoći Žepče obavijestila je PS Žepče, koji su i obavili uviđaj. Lekar mrtvozornik konstatovao je smrt na licu mesta. O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac Tužilaštva ZDK - kazala je Ekinović.

Asistenciju prilikom izvlačenja tela unesrećenog pružili su pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Žepče.

Alo/Avaz.ba

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