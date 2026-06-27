Posle nekoliko dana velikih gužvi i višesatnog čekanja na putu ka Grčkoj, iz Fejsbuk grupe "Grčka info" stigla je fotografija koja je obradovala mnoge turiste.

Jedan od članova grupe objavio je fotografiju sa makedonske granice na kojoj se vidi da ispred njihovog automobila čeka samo jedno vozilo, uz poruku:

– Trenutno na makedonskoj granici. Nema gužve, brzo se prolazi.

Objava je privukla pažnju brojnih putnika koji se ovih dana spremaju za put ka letovalištima u Grčkoj, posebno nakon što su prethodnih dana na graničnim prelazima ka Severnoj Makedoniji i Grčkoj beležene velike kolone i višesatna zadržavanja.

Ukoliko se ovakva situacija zadrži, vozače danas očekuje znatno brži prolazak granice nego prethodnih dana, kada su se na pojedinim prelazima formirale kilometarske kolone.