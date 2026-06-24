RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Komšije, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.50 Sportski dnevnik
13.05 Građanin
13.40 Veterinarska misija
14.05 Kuhinja moga kraja
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.05 Miris kiše na Balkanu, serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.40 Beogradska hronika
18.15 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
20.50 Fudbal: SP, BIH i Katar, prenos
22.50 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
23.10 Dnevnik
23.30 Kulturni dnevnik
23.50 Fudbal: SP, Škotska – Brazil, prenos
02.30 Dnevnik
01.50 Nevidljivi strip: Melanhonija Banata
03.00 Građanin
03.20 Gastronomad
03.40 Fudbal: SP, BIH i Katar, p
Najava
Fudbal: SP, BIH i Katar 20.50 RTS1
Obe selekcije traže svoju šansu u poslednjem kolu. U grupi B Kanada i Švajcarska su u najboljoj poziciji, ali duel BiH - Katar bi mogao da donese i treću selekciju, koja bi iz ove grupe išla u nokaut fazu. BiH je blagi favorit, ali sigurno je da se Katar neće predati, jer će utakmica u Sijetlu i za njih biti istorijska šansa. Najgora varijanta i za jedne i za druge bio bi remi i osvajanje po jednog boda.
RTS 2
06.15 Verski kalendar
06.25 Datum
06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.35 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Restorančić zalogajčić
08.10 Kukuriku šou
08.30 Lola i Mila
08.35 Pustolov (2007)
09.00 Večni sjaj detinjstva
09.30 Četiri puta tri
09.50 Majonez
10.00 Klima da nam štima
10.00 Sednica narodne skupštine
10.10 Uprirodi se
10.20 Čitalište, čitate li išta
11.50 Dobro je dobro je znati...
11.35 Naučni portal
12.05 Od pločnika do Caričinog grada
12.35 Trag
13.05 Vavilon
13.40 Boje duše: Iskreno stvaraštvo
14.00 Klima da nam štima
14.15 Uprirodi se
14.25 Čitalište, čitate li išta
14.50 Obrazovne vinjete
16.00 Fudbal SP: Engleska - Gana
18.00 Sat
18.55 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.05 Gorka osveta, serija
20.00 Nevidljivi strip: Melanhonija Banata
20.30 O ljubavi i gađenju
21.00 Ženski raj, serija
21.50 Kultura Srba u Hrvatskoj – Dalmatinski Srbi
22.40 Bunt
23.10 Džez klub
00.10 Gorka osveta, serija
01.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
01.10 Sat
02.00 Radoslavci
02.25 Dobro je dobro je znati…
03.35 Od pločnika do Caričinog grada
Najava
Od pločnika do Caričinog grada 12.05 RTS2
Na području pet najsiromašnijih opština u Srbiji, koje su uz to strateški izuzetno važne za Srbiju - Kuršumlija, Medveđa, Lebane, Bojnik, Prokuplje-nalaze se kulturno-istorijska blaga, spomenici prirode i retkosti od nacionalnog, evropskog i svetskog značaja. Pet opština dele područje čudnovate Radan planine, čijim se fenomenom već niz godina bavi Zavod za zaštitu prirode Srbije. Međutim, to je i planina koja svojim prirodnim i kulturno-istorijskim dobrima istovremeno spaja pet opština juga naše zemlje. To je pokrenulo energiju i znanje grupe ljudi ovoga kraja - jer od ljudi sve kreće - koji su sačinili projekat čiji je krajnji cilj izlazak iz siromaštva, kulturni i ekonomski napredak i zaustavljanje raseljavanja mladih ljudi. Prvi zadatak bio je da se radansko područje sa svojim blagom približi domaćoj i svetskoj javnosti. To podrazumeva izgradnju komunikacija koje bi povezale prirodna i kulturno-istorijska blaga radanskog područja. Jer, valja znati da je Radan planina u dalekoj prošlosti bila u vizantijsko i srpsko srednjovekovno doba bila gusto naseljena i da su preko nje vodili važni putevi koji su spajali istok i zapad ovog dela Evrope.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Paparaco lov
00.00 Elita – pitanja gledalaca, rijaliti šou
Najava
Paparaco lov 23.00 Pink
Sve ono što poznati misle da mogu da sakriju, ekipa emisije „Paparaco lov“ predstavlja iz srede u sredu milionskom auditorijumu.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena, autorka i voditeljka Nataša Pavlović
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno, kviz
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
20.55 Najbolji san, igrana serija
22.00 Hotel Beograd, igrana serija
23.00 Glam i Drama
00.00 Ljubavni džekpot, igrani film
01.45 Eksploziv
02.15 Žigolo, igrani film
04.10 Pobednik
04.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Ljubavni džekpot 00.00 Prva
Kada 40-ogodišnja majka iz predgrađa otkrije da je muž vara, odvodi sa sobom svoje dvoje dece u Njujork da počne ispočetka. Uloge: Ketrin Zita Džouns, Džastin Barta.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Restart
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, igrana serija
20.00 Puls
21.00 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Potkrovlje, igrani film
00.00 48 sati svadba
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
03.00 Potkrovlje, film
Najava
Potkrovlje 22.15 B92
Petorica oženjenih prijatelja koriste potkrovlje za svoje vanbračne ljubavne afere i za ostvarenje najskrivenijih fantazija. Uloge: Karl Urban, Džejms Mardsen, Ventvort Miler.
Happy
05.30 Vesti
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.15 Crvene ruže, serija
18.56 Porodične tajne, serija
19.35 BINGO
20.05 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
Najava
Provodadžija 13.00 Happy
Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao Provodadžija.
HYPE TV
07.00 City Hype
09.30 Klan, igrana serija
10.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
11.00 Bombaši, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije, igrana serija
15.00 Ko si kad ne gleda niko
15.30 Život uživo
16.00 Ljubavni život Budimira Trajkovića, igrani film
18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije, igrana serija
21.00 Klan, igrana serija
22.00 ABS šou
23.00 Božiji oklop, igrani film
02.00 City Hype
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
12.15 Zdrav i prav
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Velikani
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Lepota slovačkog jezika
20.00 Tajne vinove loze
21.00 Zdravlje nacije
22.35 Lice nacije
23.52 Preporučujemo
00.35 Lepota slovačkog jezika
24 KITCHEN
12.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
13.00 Patina meksička jela
14.00 Rik Stajn: Produženi vikend
15.15 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće
17.00 Rudolfova pekara
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
20.00 Stenli Tuči
STAR LIFE
07.35 Dr Haus
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 911
12.55 Bračne vode
14.15 Svi vole Rejmonda
14.45 Ljubavni život
15.15 Do poslednjeg čoveka
17.05 Na neviđeno
18.00 Telo je dokaz
19.00 Dr Haus
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 911: Nešvil
22.55 Svi vole Rejmonda
CINEMANIA
08.15 Tri medveda i Božić, film
10.10 Projekat Florida, film
12.00 Do kraja sveta, igrani film
13.40 Iznenadni napad, film
15.10 Sećanja na ubistvo, film
17.20 Gđica Marks, igrani film
19.05 Četvrti protokol, film
21.00 Palm Springs, igrani film
22.30 Tri medveda i Božić, film
23.50 Drugo jagnje, igrani film
SUPERSTAR
06.25 Besa, domaća igrana serija
07.20 Besa, domaća igrana serija
08.20 Početni udarac, domaći film
10.15 Mamurluk u Vegasu, igrani film
12.00 Krid 2, igrani film
14.15 Uvek spremne žene, domaći film
15.55 Mlađi referent, igrani film
18.10 Mamurluk u Bangkoku, igrani film
20.00 Besa, domaća igrana serija
21.00 Besa, igrana serija
22.15 U potrazi za pravdom, igrani film
00.00 Rizična igra, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Kako uhvatiti neženju?, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
23.25 Popadija, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, igrana serija
12.00 Na terapiji
12.55 Metar moga sela
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Preživeti Beograd, igrana serija
18.50 Scena
19.10 Sportal: Mundijalske priče
19.40 Šešir profesora Koste Vujića, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Ceca šou
23.55 Scena
00.15 Dug moru, igrana serija
01.10 Lude godine, igrani film
02.35 Ceca šou
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Top story
11.00 Puls planete
12.00 Presek
12.30 Prozori Balkana
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.00 Vesti
20.10 Signal
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Vesti
22.05 Kadrovi vremena: USA Originals
23.00 Top story evening
23.45 Naša priča
Komentari (0)