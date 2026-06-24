RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Komšije, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.50 Sportski dnevnik

13.05 Građanin

13.40 Veterinarska misija

14.05 Kuhinja moga kraja

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.05 Miris kiše na Balkanu, serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.40 Beogradska hronika

18.15 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

20.50 Fudbal: SP, BIH i Katar, prenos

22.50 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

23.10 Dnevnik

23.30 Kulturni dnevnik

23.50 Fudbal: SP, Škotska – Brazil, prenos

02.30 Dnevnik

01.50 Nevidljivi strip: Melanhonija Banata

03.00 Građanin

03.20 Gastronomad

03.40 Fudbal: SP, BIH i Katar, p

Najava

Fudbal: SP, BIH i Katar 20.50 RTS1

Obe selekcije traže svoju šansu u poslednjem kolu. U grupi B Kanada i Švajcarska su u najboljoj poziciji, ali duel BiH - Katar bi mogao da donese i treću selekciju, koja bi iz ove grupe išla u nokaut fazu. BiH je blagi favorit, ali sigurno je da se Katar neće predati, jer će utakmica u Sijetlu i za njih biti istorijska šansa. Najgora varijanta i za jedne i za druge bio bi remi i osvajanje po jednog boda.

RTS 2

06.15 Verski kalendar

06.25 Datum

06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.35 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Restorančić zalogajčić

08.10 Kukuriku šou

08.30 Lola i Mila

08.35 Pustolov (2007)

09.00 Večni sjaj detinjstva

09.30 Četiri puta tri

09.50 Majonez

10.00 Klima da nam štima

10.00 Sednica narodne skupštine

10.10 Uprirodi se

10.20 Čitalište, čitate li išta

11.50 Dobro je dobro je znati...

11.35 Naučni portal

12.05 Od pločnika do Caričinog grada

12.35 Trag

13.05 Vavilon

13.40 Boje duše: Iskreno stvaraštvo

14.00 Klima da nam štima

14.15 Uprirodi se

14.25 Čitalište, čitate li išta

14.50 Obrazovne vinjete

16.00 Fudbal SP: Engleska - Gana

18.00 Sat

18.55 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.05 Gorka osveta, serija

20.00 Nevidljivi strip: Melanhonija Banata

20.30 O ljubavi i gađenju

21.00 Ženski raj, serija

21.50 Kultura Srba u Hrvatskoj – Dalmatinski Srbi

22.40 Bunt

23.10 Džez klub

00.10 Gorka osveta, serija

01.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

01.10 Sat

02.00 Radoslavci

02.25 Dobro je dobro je znati…

03.35 Od pločnika do Caričinog grada

Najava

Od pločnika do Caričinog grada 12.05 RTS2

Na području pet najsiromašnijih opština u Srbiji, koje su uz to strateški izuzetno važne za Srbiju - Kuršumlija, Medveđa, Lebane, Bojnik, Prokuplje-nalaze se kulturno-istorijska blaga, spomenici prirode i retkosti od nacionalnog, evropskog i svetskog značaja. Pet opština dele područje čudnovate Radan planine, čijim se fenomenom već niz godina bavi Zavod za zaštitu prirode Srbije. Međutim, to je i planina koja svojim prirodnim i kulturno-istorijskim dobrima istovremeno spaja pet opština juga naše zemlje. To je pokrenulo energiju i znanje grupe ljudi ovoga kraja - jer od ljudi sve kreće - koji su sačinili projekat čiji je krajnji cilj izlazak iz siromaštva, kulturni i ekonomski napredak i zaustavljanje raseljavanja mladih ljudi. Prvi zadatak bio je da se radansko područje sa svojim blagom približi domaćoj i svetskoj javnosti. To podrazumeva izgradnju komunikacija koje bi povezale prirodna i kulturno-istorijska blaga radanskog područja. Jer, valja znati da je Radan planina u dalekoj prošlosti bila u vizantijsko i srpsko srednjovekovno doba bila gusto naseljena i da su preko nje vodili važni putevi koji su spajali istok i zapad ovog dela Evrope.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Paparaco lov

00.00 Elita – pitanja gledalaca, rijaliti šou

Najava

Paparaco lov 23.00 Pink

Sve ono što poznati misle da mogu da sakriju, ekipa emisije „Paparaco lov“ predstavlja iz srede u sredu milionskom auditorijumu.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena, autorka i voditeljka Nataša Pavlović

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

20.55 Najbolji san, igrana serija

22.00 Hotel Beograd, igrana serija

23.00 Glam i Drama

00.00 Ljubavni džekpot, igrani film

01.45 Eksploziv

02.15 Žigolo, igrani film

04.10 Pobednik

04.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Ljubavni džekpot 00.00 Prva

Kada 40-ogodišnja majka iz predgrađa otkrije da je muž vara, odvodi sa sobom svoje dvoje dece u Njujork da počne ispočetka. Uloge: Ketrin Zita Džouns, Džastin Barta.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Restart

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, igrana serija

20.00 Puls

21.00 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Potkrovlje, igrani film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

03.00 Potkrovlje, film

Najava

Potkrovlje 22.15 B92

Petorica oženjenih prijatelja koriste potkrovlje za svoje vanbračne ljubavne afere i za ostvarenje najskrivenijih fantazija. Uloge: Karl Urban, Džejms Mardsen, Ventvort Miler.

Happy

05.30 Vesti

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.15 Crvene ruže, serija

18.56 Porodične tajne, serija

19.35 BINGO

20.05 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, igrana serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

Najava

Provodadžija 13.00 Happy

Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao Provodadžija.

HYPE TV

07.00 City Hype

09.30 Klan, igrana serija

10.30 Bos il’ hadžija, igrana serija

11.00 Bombaši, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije, igrana serija

15.00 Ko si kad ne gleda niko

15.30 Život uživo

16.00 Ljubavni život Budimira Trajkovića, igrani film

18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije, igrana serija

21.00 Klan, igrana serija

22.00 ABS šou

23.00 Božiji oklop, igrani film

02.00 City Hype

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

12.15 Zdrav i prav

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Velikani

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Lepota slovačkog jezika

20.00 Tajne vinove loze

21.00 Zdravlje nacije

22.35 Lice nacije

23.52 Preporučujemo

00.35 Lepota slovačkog jezika

24 KITCHEN

12.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

13.00 Patina meksička jela

14.00 Rik Stajn: Produženi vikend

15.15 Džejmi Oliver: Džejmi kod kuće

17.00 Rudolfova pekara

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

20.00 Stenli Tuči

STAR LIFE

07.35 Dr Haus

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 911

12.55 Bračne vode

14.15 Svi vole Rejmonda

14.45 Ljubavni život

15.15 Do poslednjeg čoveka

17.05 Na neviđeno

18.00 Telo je dokaz

19.00 Dr Haus

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 911: Nešvil

22.55 Svi vole Rejmonda

CINEMANIA

08.15 Tri medveda i Božić, film

10.10 Projekat Florida, film

12.00 Do kraja sveta, igrani film

13.40 Iznenadni napad, film

15.10 Sećanja na ubistvo, film

17.20 Gđica Marks, igrani film

19.05 Četvrti protokol, film

21.00 Palm Springs, igrani film

22.30 Tri medveda i Božić, film

23.50 Drugo jagnje, igrani film

SUPERSTAR

06.25 Besa, domaća igrana serija

07.20 Besa, domaća igrana serija

08.20 Početni udarac, domaći film

10.15 Mamurluk u Vegasu, igrani film

12.00 Krid 2, igrani film

14.15 Uvek spremne žene, domaći film

15.55 Mlađi referent, igrani film

18.10 Mamurluk u Bangkoku, igrani film

20.00 Besa, domaća igrana serija

21.00 Besa, igrana serija

22.15 U potrazi za pravdom, igrani film

00.00 Rizična igra, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Kako uhvatiti neženju?, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

23.25 Popadija, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

12.00 Na terapiji

12.55 Metar moga sela

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Preživeti Beograd, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Sportal: Mundijalske priče

19.40 Šešir profesora Koste Vujića, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Ceca šou

23.55 Scena

00.15 Dug moru, igrana serija

01.10 Lude godine, igrani film

02.35 Ceca šou

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Top story

11.00 Puls planete

12.00 Presek

12.30 Prozori Balkana

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Naša priča

20.00 Vesti

20.10 Signal

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Vesti

22.05 Kadrovi vremena: USA Originals

23.00 Top story evening

23.45 Naša priča