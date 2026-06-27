Skoro 10 kineskih i ruskih vojnih aviona nakratko je ušlo i napustilo zonu identifikacije vazdušne odbrane Južne Koreje (KADIZ), saopštili su danas Združeni načelnici štabova Južne Koreje.

Prema saopštenju, letelice nisu narušile teritorijalni vazdušni prostor zemlje, već su samo ušle u širu zonu vazdušne identifikacije iznad istočnih i južnih voda, nakon čega su se povukle, preneo je Jonhap.

Južnokorejska vojska navodi da je detektovala avione pre ulaska u KADIZ i da je podigla borbene avione radi eventualne reakcije i praćenja situacije.

KADIZ nije teritorijalni vazdušni prostor, već zona u kojoj se od stranih letelica očekuje identifikacija kako bi se sprečili incidenti i nesporazumi.

Prema navodima južnokorejskih zvaničnika, incident se dogodio tokom zajedničkih vazdušnih vežbi Kine i Rusije u regionu.

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