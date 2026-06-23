00.00 Prva

Žigolo

Ešton Kučer je sa zadovoljstvom prihvatio ulogu flegmatičnog zavodnika, koji se nalazi u ljubavnom trouglu. Niki je opušteni zavodnik, kome su najveći kapital vlastiti izgled i šarm. U svom poslednjem osvajanju, upoznaje Samantu, prelepu sredovečnu pravnicu koja mu poklanja više nego što je ikad mogao da dobije. Međutim, Niki se u lovu na sponzoruše zaljubljuje u očaravajuću Heder. Na njemu je teška odluka - mora da izabere između nestvarno dobre ponude i nečeg konačno stvarnog u svom životu - ljubavi. Uloge: Ešton Kučer, En Heč.

22.15 B92

Administrator

Majk je čovek koji ima sve u životu i sve je stekao svojim sposobnostima - divnu ženu, prelepu mladu ćerku, bogatstvo i modernu „pametnu“ kuću opremljenu najnovijom tehnologijom. Njegova kompanija je na pragu da zauvek izmeni poslove avio-lizinga. Ali, sve će se promeniti nakon što informaciono-tehnološki savetnik, Ed Porter, kog je Majk pozvao da mu sredi wi-fi signal, započne vezu s njegovom ćerkom Kejtlin. Majku se to nije dopalo i on ga otpušta, nakon čega on počinje da proganja Kejtlin putem visoke tehnologije i dovedi u pitanje ne samo sigurnost njegove kompanije, već i porodice ali na kraju i samog Majkovog života. Uloge: Pirs Brosnan, Džejson Bari, Karen Moskov.

22.10 RTS2

24 sata dnevno sa velikim mačkama

„24 sata dnevno sa velikim mačkama“ donosi jedinstveno putovanje u srce afričke divljine kroz šest epizoda od po 50 minuta. Tokom šest meseci, međunarodni tim vrhunskih snimatelja pratio je živote lavova, leoparda, geparda i drugih velikih mačaka, beležeći njihove borbe za opstanak, lov, odgajanje mladunaca i očuvanje čopora u surovim uslovima prirode. Posebno dirljive priče otkrivaju nezamenljivu ulogu ženki, hrabrih čuvara i lovaca, koje štite svoje mlade i osiguravaju budućnost svojih porodica. Snimatelji su s vremenom razvili snažnu emotivnu vezu sa životinjama koje su pratili, a upravo ta bliskost ovoj seriji daje posebnu toplinu i autentičnost. Ovaj vizuelno spektakularan i emotivan serijal predstavlja pravi biser Bi-Bi-Si produkcije i pruža retku priliku da izbliza upoznamo fascinantan svet velikih mačaka.