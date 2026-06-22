Reč je o filmu "I’m Still Here" iz 2024. godine.

Težak emotivni period

Dženifer Lopez je ispričala da je film gledala sa svojim ocem u periodu kada je prolazila kroz težak emotivni period, uključujući i razvod od Bena Afleka, koji je finalizovan u januaru 2025. godine.

Lopez je otkrila da je tokom Božića 2024. bila bolesna, zbog gripa i infekcije grudnog koša, pa je veći deo vremena provodila u sobi. Tada je zamolila oca da sa njom pogleda film, iako on inače nije ljubitelj takvog provođenja vremena.

„U tom periodu života prolazila sam kroz razvod i mnogo razmišljala o svojoj deci“, rekla je Lopez.

Film ju je promenio

Film "I’m Still Here" prati istinitu priču o Eunice Paiva, koja decenijama pokušava da sazna sudbinu svog supruga, nestalog tokom vojne diktature. Lopez je istakla da ju je ta priča duboko pogodila.

„Ova žena ceo život pokušava da dokaže da je njen muž zaista postojao“, rekla je, dodajući da je bila izuzetno emotivna tokom gledanja.

U tom trenutku, kako je ispričala, emocije su je potpuno preplavile.

„Počela sam da plačem i da razmišljam o svojoj deci, svom odnosu sa ocem… sve mi se tada skupilo“, rekla je Lopez.

Njen otac je primetio da je uznemirena i prišao joj da je uteši. Tada joj je rekao: „Volim te. Uvek sam te voleo.“

Lopez je priznala da joj je ta rečenica mnogo značila. „To je promenilo nešto u meni. Mislim da ponekad, iako znamo da nas roditelji vole, treba da to i čujemo“, rekla je.

Dodala je da joj je taj trenutak pomogao da se emotivno oslobodi i krene dalje iz teškog perioda. „Taj film me je promenio, pomogao mi da rastem i na neki način me izlečio“, zaključila je Lopez, prenosi People.