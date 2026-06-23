"Krimski vetar" je, pozivajući se na satelitske snimke, prijavio nove žarišne tačke požara na naftnom terminalu u Kerču, koji je pogođen u napadu 21. juna i od tada neprekidno gori.

Požari su takođe prijavljeni na ulazu u Kerč i u blizini mesta Baherove, gde se nalaze položaji protivvazdušne odbrane S-300/S-400. Nove vatrene tačke zabeležene su i na naftnom terminalu u luci Kavkaz, kao i na železničkoj stanici Pivdenna u Kerču.

Pogođeno skladište goriva, saobraćaj na mostu obustavljen satima

Kanal Supernova+ izvestio je da su se eksplozije čule širom Krima, a kasnije tokom jutra naveo je da je u napadu uspešno pogođen kompleks za pretovar i skladištenje goriva TES-Terminal.

Ruske vlasti koje upravljaju Krimom nisu komentarisale požare niti navodni napad. Međutim, Telegram kanal koji prati saobraćaj preko Kerčkog mosta objavio je 22. juna u 23:24 da je drumski saobraćaj preko mosta privremeno obustavljen. Saobraćaj je ponovo uspostavljen tek više od pet i po sati kasnije, u 05:10 ujutro 23. juna.

Poziv Rusima na evakuaciju i nova ograničenja za prodaju benzina

Ovi napadi nadovezuju se na dramatične događaje iz proteklih dana. Predsednik Medžlisa krimskotatarskog naroda Refat Čubarov pozvao je 16. juna ruske građane koji se nezakonito nalaze na Krimu da odmah napuste poluostrvo. Dana 21. juna, Volodimir Zelenski izvestio je o napadima na ciljeve u Krasnodarski kraj i u okupiranom Kerču.

Ruske vlasti na Krimu uvele su nova ograničenja za prodaju benzina, prema kojima gorivo mogu kupovati samo predstavnici administracije. Takođe 21. juna, na Krimu su uvedeni planirani nestanci struje zbog problema u snabdevanju električnom energijom, piše Ukrajinska pravda.