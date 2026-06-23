Na društvenim mrežama sve češće se pojavljuju oglasi za povoljne nekretnine u Srbiji, a jedan takav privukao je pažnju u Fejsbuk grupi „Jeftine nekretnine Srbija“.

Marko je objavio da prodaje kuću u selu Međa, u opštini Žitište, po ceni od svega 13.500 evra.

Prema navodima iz oglasa, uz kuću dolazi čak 30 ari placa, a nekretnina se nalazi na oko 45 kilometara od Zrenjanina.

Kuća ima priključke i kupatilo

Kako je navedeno u objavi, kuća poseduje struju, vodu i gas, kao i kupatilo, što budućim vlasnicima omogućava osnovne uslove za život bez dodatnih ulaganja u infrastrukturu.

Selo Međa nalazi se u srednjem Banatu, u opštini Žitište, a ovakvi oglasi pokazuju da se i dalje mogu pronaći nekretnine po cenama koje su znatno niže od onih u većim gradovima.

Sve više interesovanja za jeftine kuće na selu

Poslednjih godina raste interesovanje za kupovinu kuća u manjim mestima, posebno među ljudima koji žele mirniji život, više prostora ili vikendicu van gradske gužve.

Kuća u Međi sa velikim placem i priključcima za komunalije svakako spada među povoljnije ponude koje se mogu pronaći na domaćem tržištu nekretnina.