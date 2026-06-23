Venčanje bi trebalo da bude jedan od najsrećnijih dana u životu para, ali stručnjaci koji godinama prisustvuju ovim događajima tvrde da upravo tada često mogu da se primete prvi znaci budućih problema.

Fotografi venčanja provode sate u neposrednoj blizini mladenaca, beleže njihove reakcije, govor tela i međusobnu komunikaciju. Zbog toga neretko tvrde da već tokom ceremonije mogu da naslute koji brakovi imaju čvrste temelje, a koji deluju kao da su osuđeni na probleme.

„Definitivno možete da osetite kada je par zaljubljen. Hemija između njih jednostavno se vidi i na fotografijama“, kaže fotografkinja Rosio Pagoada iz Čikaga.

Ipak, postoje i parovi koji ostavljaju potpuno drugačiji utisak.

„Većina venčanja je prelepa, ali ponekad se zapitate: ‘Zašto se oni uopšte venčavaju?’“, dodaje ona.

1. Mladoženja preteruje sa alkoholom

Jedan od najčešćih znakova upozorenja koje fotografi primećuju jeste prekomerno konzumiranje alkohola još pre početka ceremonije.

Fotografkinja Loren O'Brajen navodi da su se mnogi parovi kod kojih je mladoženja bio vidno pijan kasnije razveli.

„Naravno da treba da se opustite i uživate, ali kada je neko potpuno pijan i dezorijentisan na sopstvenom venčanju, zapitate se koliko je zapravo srećan zbog svega što se dešava“, kaže ona.

2. Govor tela otkriva više nego što mislite

Fotograf Majkl Kasara tvrdi da godinama obraća pažnju na jedan neobičan detalj – položaj stopala.

Prema njegovim zapažanjima, zaljubljeni partneri često nesvesno usmeravaju telo i stopala jedno ka drugom. Kada je telo okrenuto u suprotnom smeru, to može da ostavi utisak distance i nezainteresovanosti.

Iako to nije naučno pravilo, fotografi ističu da su takvi detalji često deo šire slike koju primećuju tokom dana.

3. Razočaravajuća reakcija pri prvom susretu

Jedan od najemotivnijih trenutaka na venčanju jeste prvi pogled mladenaca pre ceremonije.

Međutim, fotografi kažu da su ponekad svedoci reakcija koje ih iznenade.

Pagoada se priseća mladoženje koji je, umesto komplimenta, mladi rekao da je očekivao da bude „više sređena“.

„Delovalo je kao da je fokusiran na sebe, a ne na nju i trenutak koji dele“, kaže fotografkinja.

4. Nedostatak nežnosti i bliskosti

Prema rečima fotografa, srećni parovi često spontano traže blizinu jedno drugog – pogledom, dodirom ili osmehom.

Kada toga nema, a jedan partner uporno izbegava kontakt ili deluje nezainteresovano, to može da bude razlog za zabrinutost.

„Jednom sam zamolila par da se poljubi, a mlada je reagovala kao da joj je to neprijatno. Takve situacije ostanu vam u sećanju“, navodi Pagoada.

Fotografi posebno obraćaju pažnju na to da li partneri pokazuju međusobnu podršku tokom stresnih trenutaka na dan venčanja.

5. Društvo im je zanimljivije od partnera

Još jedan znak koji fotografi često primećuju jeste situacija u kojoj neko od mladenaca deluje mnogo srećnije u društvu prijatelja nego pored osobe sa kojom stupa u brak.

„Kada neko procveta tek kada je sa društvom, a tokom zajedničkih trenutaka sa partnerom deluje nezainteresovano, to mi je uvek upozorenje“, kaže O'Brajen.

Dodaje da su najsrećniji parovi upravo oni koji, uprkos velikom broju gostiju, uspevaju da pronađu vreme jedno za drugo.

Većina venčanja ipak odiše ljubavlju

Iako su fotografi tokom karijere videli mnoge neobične situacije, naglašavaju da su ovakvi slučajevi ipak manjina.

„Kod većine parova jasno se vidi koliko su uzbuđeni i srećni što su zajedno. To je ono što ovaj posao čini posebnim“, kaže Pagoada.

Ipak, upravo zbog godina iskustva, fotografi tvrde da se određeni obrasci ponašanja često ponavljaju i da ponekad mogu da budu prvi nagoveštaj problema koji će se pojaviti tek nakon venčanja.