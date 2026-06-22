Estradni bračni par Nikolina Kovač i Saša Kapor pre osam godina imali su saobraćajnu nesrećnu u mestu Drnjača, a o celom događaju se i danas priča.

Ozbiljan saobraćajni incident u kojem su umalo svo troje izgubili život dogodio se pre osam i po godina, u julu 2015. u mestu Drinjača kod Zvornika, a sa traumama koje su tada preživeli suočavali su se godinama.

-To su neke stvari koje čoveku teško padnu i treba vremena da se to stanje i taj strah prevaziđe, ali mora da se nastavi dalje. Kao i za sve u životu potrebno je vreme i taj osećaj da naučiš da živiš sa tim na neki drugačiji način - rekla je Nikolina za Grand jednom prilikom.

Pomenuti događaj ostavio je posledice na psihu skladnih supružnika, posebno na Nikolinu koja dugo nije mogla da smogne snage i sedne u automobil.

Trebalo im je nekoliko godina da prebrode traumatično iskustvo

- Taj dan ćemo slaviti kao drugi rođendan. Bog nas je pogledao i zaštitio. Neizmernu zahvalnost dugujemo ljudima koji su nam pomogli i spasili nas. Nikada nećemo proći kroz to mesto, a da ne svratimo do njih. Nikolina od stresa nakon nesreće nije mogla da govori, niti je želela da se odvoji od sina, ja sam imao samo lakše povrede - rekao je Kapor za Kurir nakon strašne nesreće.

Te 2015. godine oni su u poslednjem trenutku uspeli da izbegnu direktan sudar sa vozačem kamiona, koji je prevozio stoku, i to tako što su kolima sleteli u Drinu, a ribari i pecaroši su odmah pritekli u pomoć.

Na svu sreću, prozor na automobilu je već bio otvoren, pa je Kapor uspeo da spase sina Nikolaja, tako što ga je stavio u krilo, a potom ga je Nikolina kroz prozor dobacila spasiocima.

Nakon drame koju su preživeli trebalo im je nekoliko godina da se oporave i prebrode ovaj traumatični događaj.

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