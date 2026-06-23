Pronaći slobodno parking mesto u Beogradu često je pravi podvig, ali ponekad ni to nije najveći problem. Kako pokazuje snimak koji se velikom brzinom proširio društvenim mrežama, mnogo veći izazov može biti – izaći iz sopstvenog automobila.

Jedna korisnica TikToka podelila je video koji je izazvao brojne reakcije i komentare. Na snimku se vidi automobil parkiran toliko blizu njenog vozila da praktično nije postojala mogućnost da otvori vrata i uđe na mesto vozača.

Vidno iznervirana situacijom, devojka je pokazala koliko je malo prostora ostavljeno između dva automobila.

– Mislim, objasnite mi Beograđani, kako uspete ovako da se parkirate pored auta koji je već parkiran? – upitala je u videu.

Nakon toga pokazala je kadar koji je mnoge ostavio bez teksta.

– I kako mislite da se izađe ako zatvorite prostor za izlaz? Šta je bre ovo?! – rekla je ona.

Snimak je za kratko vreme prikupio veliki broj pregleda, a korisnici društvenih mreža uglavnom su stali na njenu stranu. Mnogi su istakli da se svakodnevno susreću sa sličnim problemima na prepunim gradskim parking prostorima.

Ipak, priča je na kraju dobila pozitivan epilog. Kako je navela u opisu objave, u pomoć joj je pritekao jedan prolaznik koji joj je pomogao da se bezbedno isparkira.

Video je još jednom pokrenuo raspravu o kulturi parkiranja i nedostatku parking mesta u Beogradu, problemu sa kojim se vozači svakodnevno suočavaju.