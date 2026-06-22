Opšta svađa izbila je juče među blokaderima i opozicijom.

Sinoć je emitovana još jedna epizoda Utiska nedelje u kojoj se mogla videti njihova zavađenost.

Lavinu je pokrenula Olja Bećković.

Voditeljka je pitala:

- Pretpostavljam da ne mislite samo na Stranku slobode i pravde, nego za proevropski blok.

Na to je probala da uleti Marinika, ali je Bećković nastavila ne obazirujći se na upadice. Rekla je:

- Ako se oni precenjuju, da li se precenjuje i ova autentična desnica i novi DSS sa njihovom idejom da, matematički gledano, kako kaže Miloš Jovanović, ne postoji šansa da se pobedi režim bez autentične desnice.

Blokaderski profesor Dejan Pavlović na to je rekao:

- Interesantno je da oni veruju da oni veruju da oni imnaju veći potencijal da oduzmu glasove vlasti. Oni prosto to veruju, ali nije izvesno da oni mogu da pređu cenzus. Upašće u tu zamku da će im u nekim trenucima, kada im bude delovalo da imaju prolaz...

Celu scenu pogledajte ispod: