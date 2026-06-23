Arena Premium 1
08.30 Fudbal FIFA SP: Argentina – Austrija
10.30 Fudbal FIFA SP: Pregled dana 22.06.
11.30 Fudbal FIFA SP: Francuska – Irak
13.30 Fudbal FIFA SP: Jordan – Alžir
15.30 Fudbal FIFA SP: Norveška – Senegal
19.00 Fudbal FIFA SP: Portugal – Uzbekistan
21.00 Fudbal FIFA SP: Studio
22.00 Fudbal FIFA SP: Engleska – Gana
00.00 Fudbal FIFA SP: Studio
01.00 Fudbal FIFA SP: Panama – Hrvatska
04.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Kolumbija - DR Kongo
Arena Premium 2
09.00 Košarka Francuska liga G1: Finale
11.00 Košarka Španska liga G3: Huventud - Valensija, polufinale
13.00 Odbojka Liga Nacija: Nemačka – Francuska
15.00 Odbojka Liga Nacija: Bugarska – Srbija
17.00 Rukomet EHF Liga šampiona: Meč za 3. mesto
18.30 Rukomet Liga šampiona EHF: Finale
19.00 Košarka Francuska liga G5: Paris - Monako, finale
22.00 Rukomet EHF Liga šampiona: Pregled polufinala i finala
23.00 Odbojka: Brazil – Argentina
Eurosport 1
06.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 3
07.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 4
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 5
09.30 Snuker: Nemački Masters, Finale, Šon Marfi - Džad Tramp
11.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Bern, Boulder, žene, Finale
12.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Bern, Boulder, muškarci, Finale
14.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 1
15.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 2
16.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 5
18.30 Magazin : Biciklizam, Cycling Show
19.00 Formula E: Sanja, Pregled
20.00 Touring Car: Svetska turneja, Valensija, Pregled
20.30 Magazin: Endurance Car WC, Endurance Uncovered Racing for Excellence
21.00 Snuker: Nemački Masters, Finale, Šon Marfi - Džad Tramp
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 5
23.30 Magazin : Biciklizam, Cycling Show
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