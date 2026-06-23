Arena Premium 1

08.30  Fudbal FIFA SP: Argentina – Austrija

10.30  Fudbal FIFA SP: Pregled dana 22.06.

11.30  Fudbal FIFA SP: Francuska – Irak

13.30  Fudbal FIFA SP: Jordan – Alžir

15.30  Fudbal FIFA SP: Norveška – Senegal

19.00  Fudbal FIFA SP: Portugal – Uzbekistan

21.00  Fudbal FIFA SP: Studio

22.00  Fudbal FIFA SP: Engleska – Gana

00.00  Fudbal FIFA SP: Studio

01.00  Fudbal FIFA SP: Panama – Hrvatska

04.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Kolumbija - DR Kongo

 

Arena Premium 2

09.00  Košarka Francuska liga G1: Finale

11.00  Košarka Španska liga G3: Huventud - Valensija, polufinale

13.00  Odbojka Liga Nacija: Nemačka – Francuska

15.00  Odbojka Liga Nacija: Bugarska – Srbija

17.00  Rukomet EHF Liga šampiona: Meč za 3. mesto

18.30  Rukomet Liga šampiona EHF: Finale

19.00  Košarka Francuska liga G5: Paris - Monako, finale

22.00  Rukomet EHF Liga šampiona: Pregled polufinala i finala

23.00  Odbojka: Brazil – Argentina

 

Eurosport 1

06.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 3

07.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 4

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 5

09.30  Snuker: Nemački Masters, Finale, Šon Marfi - Džad Tramp

11.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Bern, Boulder, žene, Finale

12.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Bern, Boulder, muškarci, Finale

14.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 1

15.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 2

16.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, muškarci, Etapa 5

18.30  Magazin : Biciklizam, Cycling Show

19.00  Formula E: Sanja, Pregled

20.00  Touring Car: Svetska turneja, Valensija, Pregled

20.30  Magazin: Endurance Car WC, Endurance Uncovered Racing for Excellence

21.00  Snuker: Nemački Masters, Finale, Šon Marfi - Džad Tramp

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, žene, Etapa 5

23.30  Magazin : Biciklizam, Cycling Show