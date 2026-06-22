Mlada muzička zvezda Barbara Bobak ne prestaje da intrigira javnost, kako svojim glasom, tako i prepoznatljivim, otresitim stavom prema kolegama i estradnom svetu. Pevačica je otvoreno progovorila o klanovima na estradi, tajnoj grupi koju deli sa Sanjom Vučić i Teom Tairović, ali i o tome zašto ne podnosi prepucavanja kroz medije, povlačeći paralelu sa najvećom balkanskom zvezdom Cecom Ražnatović.

Pevačica je objavila EP ''Biro Bluda'' koji je za kratko vreme izazvao oprečne komentare na društvenima mrežama, te sa pevačicom komentarišemo viralan tvit: "Ne sviđa vam se prepodobna Jovana Pajić, ne sviđa vam se kučkasta Barbara Bobak i ne dopada vam se presveti Jozinović". Koliko moraš da radiš i daješ sebe ovoj estradi da bi ugodila ljudima?

— Što sam kučka između dva sveca? Između Jovane Pajić i Jakova Jozinovića? Kako sam se uopšte našla u toj priči? Znaš šta, kome treba da se svidi, svideće se. Na terenu dobijam pozitivnu povratnu informaciju. Drago mi je što se ljudi dele oko mene. Da su komentari samo u stilu "fina je, okej je", to ne bi valjalo. Dok god se raspravljaju, to je ekstra!

Zašto ne voliš estradni rivalitet, čak i onaj prividni koji donosi besplatan PR, kao što je to nekada bilo između Brene i Vesne, ili Cece i Karleuše? Ti si Blizanac u horoskopu, zar ti to ne prija?

— U podznaku sam Devica, u tome je stvar! A i Ceca je Blizanac/Devica. Ceca se ne svađa, ona šalje tužbe (smeh). Mene to prepucavanje smara. Moja najveća snaga je što sam kategorija za sebe. Da bi mi neko bio rival, mora da ima moj raspon glasa, moju energiju, da bude mojih godina i estetski potpuno suprotan. Ako radi isto što i ja, onda je kopija, a ne rival.

Da li ti odgovara talas seksualne revolucije u modernoj muzici? Zamisli da si zarobljena u vremenu Lepe Lukić, kada su pevačice morale da budu zakopčane do grla.

— Koliko sam nenormalna u tom vremenu bih radila po svom i izgledala ovako! Apsolutno mi odgovara momenat seksualne revolucije i oslobađanja žena iz okova. Zašto bismo se sakrivale? I zašto je neka žena "gospođa" samo zato što je zakopčana? Te tihe i zakopčane su uvek bile najgore. Niko u životu nije "cici-mici-pici". Čim ti na estradi neko kaže: "Dušo, draga, mila moja" – beži od nje! — poručila je Barbara Bobak za Alo.