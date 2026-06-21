Kažu, grupni odlazak đaka na Ekspo 2027 je zloupotreba dece u političke svrhe.

Godinu i po dana maloletnici su izvođeni na proteste i blokade, učenici su podsticani da izostaju sa nastave, a deca su u pojedinim slučajevima uključivana u političke aktivnosti i javne nastupe.

Na društvenim mrežama i u medijima mogli su se videti snimci maloletnika koji učestvuju u političkim akcijama, iznose političke stavove ili učestvuju u protestnim okupljanjima.

Poslednji incident u nizu zabeležen je juče u Novom Sadu, kada je blokaderski novinar terao dete da peva političke pesme, i sve to prenosio uživo u programu!