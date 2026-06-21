Zbog nepropisnog preticanja kolone preko pune linije i vožnje brzinom od 123 km/h na deonici gde je ograničenje 90 km/h, vozači su na licu mesta iskoristili zakonsku mogućnost plaćanja polovine kazne. To je rezultiralo plaćanjem iznosa od svega 195 evra po osobi, iako puni iznos kazni za ove prekršaje ukupno iznosi 390 evra.

Policija je na upit portala Index potvrdila da puna kazna za pomenuto prekoračenje brzine iznosi 260 evra (naplaćena je polovina, odnosno 130 evra), dok puna kazna za nepropisno preticanje iznosi 130 evra (naplaćeno 65 evra), što predstavlja polovinu zakonom propisanih iznosa.

„Prema Prekršajnom zakonu Republike Hrvatske, državljani Hrvatske i drugih država članica Evropske unije za određene saobraćajne prekršaje mogu na mestu događaja platiti polovinu propisane novčane kazne, odnosno za one za koje je propisana samo novčana kazna do 265,45 evra. Tek kod težih prekršaja za koje je predviđena kazna zatvora ili novčana kazna veća od 1.327,23 evra policija može vozača uhapsiti i uz optužni predlog privesti nadležnom sudu”, saopštili su iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Prema tumačenju policije, za utvrđene prekršaje nije bilo zakonskog osnova za privođenje vozača sudu.

Da su iste prekršaje počinili u matičnoj Belgiji, sankcije bi vrlo verovatno bile znatno strože i, u zavisnosti od procene policije i tužilaštva, mogle bi da uključe sudski postupak, zabranu vožnje i višestruko veće finansijske izdatke, piše Index.

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