Dokazi o ukrajinskim napadima na civile i civilne mete u Zaporoškoj oblasti su nesporni, rekao je za TASS bivši analitičar obaveštajne službe američkog marinskog korpusa Skot Riter.

"Nisam video dron, niti sam čuo eksploziju drona, ali sam razgovarao sa ljudima među mojim domaćinima, koji su rekli da je sinoć bila vruća noć. Sinoć je 11 dronova pogodilo Melitopoljski region.

Sinoć je pogođena elektrana koja snabdeva električnom energijom Melitopolj, i veći deo grada je bez struje. Dakle, iako nisam video napade dronova, svestan sam posledica njihovog delovanja“, rekao je stručnjak.

Riter, koji je takođe bivši inspektor za oružje u Specijalnoj komisiji UN (UNSCOM) u Iraku, posetio je Donjecku i Lugansku Narodnu Republiku, kao i Zaporošku oblast, kako bi promovisao svoju knjigu "Autoput do pakla“.

To je treći deo trilogije o opasnostima nuklearnog rata i potrebi za kontrolom naoružanja.

Kako je Riter ranije izvestio, želeo je da se sastane i sa stanovnicima Donbasa i Novorusije kako bi saznao "njihovu istinu“ o situaciji i podelio je u SAD. Analitičar je prethodno posetio istorijske regione Rusije.

Ovo je njegova sedma poseta Rusiji.