Mnogi zločini počinjeni na teritoriji Srbije ostavili su dubok trag u javnosti, ali malo koji slučaj izaziva toliku jezu kao priča o Miodragu Stoletu Trifunoviću, poznatom pod nadimkom „Fantom“. Njegovo ime decenijama je sinonim za strah, a zločini koji mu se pripisuju i danas predstavljaju jednu od najmračnijih stranica domaće kriminalističke istorije.

Iako su brojni detalji njegovog života i zločina ostali obavijeni velom misterije, Trifunović se i danas smatra jednim od najopasnijih serijskih ubica posleratne Jugoslavije.

Miodrag Trifunović rođen je u Nišu, u porodici koju su pratili brojni problemi. Prema dostupnim podacima, njegov otac bio je poznat po alkoholizmu i kockarskim navikama, dok je porodično okruženje ostavilo duboke posledice na njegov razvoj.

Prvi ozbiljni znaci nasilnog ponašanja pojavili su se još u tinejdžerskim godinama. Nakon preseljenja u Beograd sa majkom, njegovo ponašanje postajalo je sve problematičnije, a policijske evidencije tog vremena beleže niz incidenata povezanih sa seksualnim napadima i nasiljem.

Krajem četrdesetih godina prošlog veka Beograd je bio suočen sa serijom brutalnih zločina koji su izazvali strah među građanima.

Prema tadašnjim istragama, Trifunović je žrtvama prilazio predstavljajući se kao običan i dobronameran čovek. Koristio je različite priče kako bi zadobio njihovo poverenje, nakon čega bi ih namamio na osamljena mesta.

Prvo ubistvo koje mu se pripisuje dogodilo se 31. januara 1948. godine, kada je ubijena trgovinska radnica i majka dvoje dece. Njeno telo pronađeno je u nedovršenom objektu u Beogradu, a tragovi na mestu zločina ukazivali su na žestoku borbu.

Nekoliko nedelja kasnije usledio je novi zločin. Mlada žena nestala je pod nerazjašnjenim okolnostima, a njeni posmrtni ostaci kasnije su pronađeni u reci Savi. Ovaj slučaj dodatno je pojačao paniku među stanovnicima glavnog grada.

Tokom 1948. godine broj napada i ubistava povezanih sa Trifunovićem rastao je, dok su istražitelji pokušavali da identifikuju počinioca koji je uspešno izbegavao hapšenje.

Ono što je posebno intrigiralo istražitelje jeste činjenica da je Trifunović vodio svojevrsni dvostruki život. Bio je zainteresovan za književnost, psihologiju i kriminalistiku, a prema pojedinim zapisima, proučavao je poznate svetske zločince i metode kojima su izbegavali otkrivanje.

Upravo ta kombinacija inteligencije, manipulativnosti i nasilnih poriva činila ga je izuzetno opasnim.

Njegov krvavi pohod okončan je nakon niza grešaka koje su istražiteljima omogućile da povežu tragove i identifikuju ga kao osumnjičenog.

Tokom istrage navodno je otkriveno da je bio umešan i u druge teške zločine, uključujući ubistva pacijenata u psihijatrijskoj ustanovi u Toponici.

Pre nego što je pravosnažno odgovarao za sva dela koja su mu stavljana na teret, Trifunović je izvršio samoubistvo u zatvoru, čime je zauvek odneo sa sobom odgovore na brojna pitanja.

Misterija koja traje decenijama

Ni danas nije poznato koliko je tačno ljudi stradalo od ruke Miodraga Stoleta Trifunovića. Zbog nepotpune dokumentacije, uništenih arhiva i ograničenih mogućnosti istrage u posleratnom periodu, tačan broj njegovih žrtava nikada nije utvrđen.

Zbog toga „Fantom“ i dalje ostaje jedna od najmisterioznijih i najstrašnijih figura u istoriji kriminala na prostoru Srbije i nekadašnje Jugoslavije, a njegova priča i decenijama kasnije izaziva podjednaku dozu straha i neverice