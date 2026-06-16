Mujo i Haso bili na pecanju. Nestalo im crva pa Mujo kaže Hasi:

• Idi bolan potraži iza onog grma, tamo ima crva.

U međuvremenu Mujo uhvatio zlatnu ribicu koja mu je rekla da ako je pusti - ispuniće mu 3 želje. Mujo je pusti i počne:

• Prva želja mi je da budem jako bogat! Druga da imam najljepšu ženu na svijetu! A treća... - Mislio on, mislio, pa kaže - Treća moja želja neka bude ono što će reći Haso, ipak je on moj jaran.

U tom trenutku Haso će iza grma:

• Mujo, pa ovde nema crva!





