Mujo i Haso bili na pecanju. Nestalo im crva pa Mujo kaže Hasi:
• Idi bolan potraži iza onog grma, tamo ima crva.
U međuvremenu Mujo uhvatio zlatnu ribicu koja mu je rekla da ako je pusti - ispuniće mu 3 želje. Mujo je pusti i počne:
• Prva želja mi je da budem jako bogat! Druga da imam najljepšu ženu na svijetu! A treća... - Mislio on, mislio, pa kaže - Treća moja želja neka bude ono što će reći Haso, ipak je on moj jaran.
U tom trenutku Haso će iza grma:
• Mujo, pa ovde nema crva!
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Vic dana: Mujo i Haso bili na pecanju...
Započnite jutro nasmejani uz Alo vic dana
Mujo i Haso bili na pecanju. Nestalo im crva pa Mujo kaže Hasi:
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