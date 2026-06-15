Izgleda da više ne postoji nijedna stvar oko koje će se blokaderi složiti, a novi brutalni sukob u redovima takozvanih studenata u blokadi je izbio zbog najave da će se za Vidovdan održati skup u Kraljevu u organizaciji plenumaša.

Nakon što je na nalogu „Studenti u blokadi" na Iksu pojavila najava pod nazivom „Sve se vidi na Vidovdan” kojom se simpatizeri ovog pokreta pozivaju na skup u Kraljevu koji će biti organizovan 28. juna, na društvenim mrežama je počela burna rasprava.

Ovo je još jedan pokazatelj koliko su blokaderi razjedinjeni, a čak i ljudi koji podržavaju takozvane studente u blokadi priznaju da postoje velike podele u opozicionim redovima koje nikako ne mogu da se sakriju.

„Sada je jasna podela među studentima. Najavljeni protest 20. juna u Novom Sadu niko osim novosadskih fakulteta nije podržao, a danas je taj poziv zvanično poklopljen pozivom na moleban uz

ikone, kandila, krstače i službine šetače pod zastavom ’nema predaje’. Bravo, uništili ste sve“, naveo je jedan korisnik Iksa.

Možda je najbolji pokazatelj činjenice koliko više niko, pa čak ni njihovi ideolozi, ne veruje u takozvani studentski pokret, izjava osvedočenog blokadera, novinara Pece Popovića, koji je kritikovao takozvane studente u blokadi jer i dalje insistiraju na nekakvoj anonimnosti.

Fantomske studentske liste na kojima zapravo nema studenata, tribine koje se redovno završavaju maltretiranjem i šikaniranjem neistomišljenika, kao i potpuni gubitak bilo kakvog smisla u njihovim porukama doveli su do potpunog rasula unutar ovog pokreta.

- Za šta imaš ime i prezime? Da ga u nekom momentu podmetneš i kažeš: „Ja sam za ovo“. Braniš svoje prisustvo, svoje postojanje na planeti Zemlji - poručio je Popović.

Dok ideolozi blokadera drže lekcije o dostojanstvu i identitetu, očigledno je da su omladini na plenumima potpuno isprali mozgove. Ovaj sukob unutar pokreta jasno pokazuje da blokaderi nemaju nikakav plan ni ideju, već služe samo za stvaranje haosa na ulicama.

Blokaderi su nula, nemaju ni program ni jasnu ideju

Govoreći o političkim porukama i zahtevima koje poslednjih meseci iznose blokaderi, profesor Marko Milanović je tokom gostovanja na tajkunskoj Televiziji Nova S, izjavio da njihov program i dalje ostavlja brojna otvorena pitanja i da javnost nema dovoljno jasnu sliku o tome kako bi izgledala realizacija njihovih ideja i ko bi ih sprovodio.

- Ali ta njihova artikulacija nije u biti svojoj i dalje potpuno jasna. Pa ne, mi i dalje ne znamo ko bi, na primer, činio studentsku listu. Ja razumem razloge zbog čega studenti ne žele da to objave, ali vi imate jedan pokret koji nema jasne politike o brojnim pitanjima gde vi ne znate kako bi izgledala nova vlada, koliko dugo bi ona trajala, šta bi bio tačno njen zadatak... - jasan je bio profesor Milanović.

On je kritikovao i organizaciju blokaderskih skupova.

- Ali je taj pokret toliko difuzan. Dakle, ja prosto nisam svestan bilo kog sličnog primera u nekoj relevantnoj uporednoj praksi. Dakle, da je postao jedan ovakav pokret koji zapravo nema neko rukovodstvo, koji nema neku centralnu organizaciju, gde ne postoje jasna procedura kako se donose odluke, kakav je program i tako dalje, nego se tako odvija od fakulteta do fakulteta, pa se nekako decentralizovano odlučuje. Dakle, prosto ne postoji nešto poput ovog pokreta u uporednoj praksi - naveo je Milanović.