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Zapaljena Kijevsko-pečerska lavra, koja je pod zaštitom Uneska

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je lavra zapravo pogođena raketom iz američkog PVO sistema "patriot"

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Uživo

Napad na Herson

Jedna osoba poginula je u napadu ruskih dronova na minibus u Hersonu, saopštio je danas načelnik Hersonske regionalne administracije Aleksandar Prokudin.

"Oko 8.00 časova, Rusi su dronom napali minibus u okrugu Korabeljni u Hersonu. Muškarac je poginuo na licu mesta nakon što je neprijateljski dron pogodio autobus", rekao je Prokudin u objavi na društvenoj mreži Iks, prenosi Ukrinform.

U odvojenom napadu tokom noći, ruske snage dronom su pogodile vozilo hitne pomoći u Hersonu, povredivši dva medicinska radnika, saopštila je Vojna uprava grada Hersona na Telegramu. Povređeni su muškarci starosti 51 i 63 godine. Obojica su zadobili potres mozga i povrede glave.

Ukrajinski dronovi već 24 sata napadaju Moskvu

Napad neprijateljskih dronova na Moskvu traje već 24 sata, rekao je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.



Postrojenje u Moskovskoj rafineriji nafte oštećeno je usled napada dronom na Moskvu. Nije bilo žrtava.



Sobjanjin je dodao da su sistemi PVO uništili 25 ukrajinskih dronova.

Dron pao na skladište nafte u Rusiji, izbio požar, nema povređenih

U skladištu nafte u Krasnoarmejskom okrugu u Rusiji izbio je požar nakon pada ostataka drona, saopštio je regionalni štab za vanredne situacije.

"Požar je izbio u skladištu nafte u selu Poltavskaja, u Krasnoarmejskom okrugu, zbog pada ostataka bespilotne letelice.

Nije bilo žrtava, niti povređenih" navodi se u objavi na platformi Maks, prenosi RIA Novosti. U gašenju požara učestvovalo je 37 vatrogasaca. Zbog incidenta, put između okolnih sela je privremeno bio zatvoren.

Zelenski: Ukrajina spremna za ubrzanje pristupanja EU i otvaranje svih klastera

Ukrajina je završila neophodne pripreme i spremna je za dalje napredovanje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u obraćanju na Međuvladinoj konferenciji EU. Zelenski je, prenosi Ukrinform, ocenio da je otvaranje prvog pregovaračkog klastera za Ukrajinu i Moldaviju jasan signal da evropski napredak ne može da se zaustavi.

"Ono što se danas dešava, otvaranje prvog klastera u pregovorima o pristupanju Ukrajine i Moldavije, jasan je signal da napredak Evrope ne može da se zaustavi. Naporno smo radili da bismo došli do ovog trenutka", istakao je Zelenski.

On je napomenuo i da su Ukrajina i Moldavija u prethodnim godinama zajedno napravile važne korake na evropskom putu. "Naši susedski odnosi sa Moldavijom su snažni. Podržavamo jedni druge i zajedno idemo ka EU, i zajedno ćemo postići taj cilj", naglasio je ukrajinski predsednik. Zelenski je poručio da je jedan od najsnažnijih odgovora Evrope na ruske napade i agresiju ubrzanje procesa evropskih integracija.

"Često se stiče utisak da moramo da se borimo jače od drugih da bismo napredovali ka EU. Ukrajina je zaslužila pravo da ide brže. To je politička odluka koja je Evropi danas potrebna", rekao je on. Ukrajinski predsednik je dodao i da je Kijev spreman za otvaranje svih pregovaračkih klastera.

"Spremni smo za otvaranje svih klastera. Uradili smo svoj posao, i to svi u Evropi znaju. Zato treba da idemo napred bez odlaganja i otvorimo preostalih pet klastera nakon današnjeg prvog", naglasio je Zelenski. Ranije danas Evropska unija i Ukrajina otvorile su na međuvladinoj konferencija u Luksemburgu pristupne pregovore i prvi pregovarački klaster, odnosno takozvane "osnove", saopšteno je iz EU.